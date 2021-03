Rob de Waard stopt als directeur Huis voor de Sport Groningen

GRONINGEN – Op 1 juli 2021 zal Rob de Waard (65) terugtreden als directeur/bestuurder van Stichting Huis voor de Sport Groningen. Zijn opvolger is Karin Zwart (39) en komt uit de eigen gelederen. De RvC van de stichting heeft Karin per die datum benoemd als de nieuwe directeur/bestuurder.



Rob de Waard is op 1 juni 2010 aangetreden als directeur/bestuurder bij deze provinciale sportservice organisatie. De laatste jaren is de organisatie uitgegroeid tot een maatschappelijk partner voor gemeenten, onderwijs, provincie, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. In die samenwerking wordt de toegevoegde waarde van sport en bewegen voor gezondheid, leefbaarheid en participatie steeds meer zichtbaar. Het kantoor van Huis voor de Sport Groningen is in 2015 verhuisd van Hoogezand naar Groningen. De organisatie heeft ongeveer 70 medewerkers in dienst, die over de hele provincie werkzaam zijn. Daarnaast verzorgt de stichting het werkgeverschap van enkele honderden trainers, zwembadmedewerkers en andere medewerkers van maatschappelijke organisaties.



Vervroegd pensioen

Het initiatief om dit jaar te stoppen in deze functie, komt van Rob zelf: “Ik vind het na 11 jaar mooi geweest; ik heb een geweldige tijd gehad. En nog steeds. Het is/was de mooiste baan in mijn hele carrière. Het is een voorrecht om bij Huis voor de Sport Groningen met zoveel jonge gekwalificeerde en enthousiaste mensen te mogen werken. En samen met zoveel andere organisaties een bijdrage te mogen leveren aan een gezonde en leefbare provincie Groningen. Ik ga straks met vervroegd pensioen. Er staat met Karin Zwart een gepassioneerde en fantastische opvolger klaar om het stokje over te nemen.”

Geen onbekende

Karin Zwart, woonachtig in Leeuwaren met haar partner en twee kinderen, werkt al sinds 2008 bij Huis voor de Sport Groningen en is tot op heden sales en accountmanager. In deze rol onderhoudt zij de contacten met de meeste opdrachtgevers, zoals gemeenten, scholen en andere organisaties. Zij is dus ook voor de meeste externe relaties van Huis voor de Sport Groningen geen onbekende. Op 1 januari 2020 werd zij tevens aangesteld als plaatsvervangend directeur. Vanaf 1 juli wordt Karin dus de eindverantwoordelijke van deze stichting. “Ik werk nu ruim 12 jaar met veel plezier en enthousiasme bij Huis voor de Sport Groningen. Dat ik de nieuwe directeur wordt vind ik een enorme eer en ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging”

Ingezonden door Huis voor de Sport