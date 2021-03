Wethouder Bart Huizing plant eerste boom in boomgaard-arboretum Blijham

BLIJHAM – Vanmiddag heeft wethouder Bart Huizing de eerste boom in de boomgaard-arboretum geplant.

De Dorpsraad van Blijham zet zich op meerdere fronten in voor de leefbaarheid van het dorp en de inwoners. Ze willen het dorp nog aantrekkelijker maken voor de inwoners en bezoekers.

Een kans om Blijham in de toekomst meer een eigen karakter te geven, waardoor ook de woonkwaliteit en leefbaarheid wordt versterkt en mogelijk ook de toerist aan zich bindt is: de schone lucht. Het is aangetoond dat er in de omgeving van Blijham sprake is van zeer schone lucht. Op meerdere bomen zijn namelijk korstmossen aangetroffen, die alleen maar gedijen in schone lucht. Deze schone lucht in combinatie met kwaliteitsgroen bieden de mogelijkheid om Blijham tot een Openbaar Arboretum Dorp te ontwikkelen.

Boomgaard arboretum

In het deel van park Blanckenborg grenzend aan het Oosteinde stond vroeger een Oldambster boerderij. Dit is deels nog zichtbaar door een stuk verharding en de aanwezige beplanting. Naast dergelijke boerderijen waren altijd hoogstamboomgaarden aanwezig. Een deel van het gebied van de voormalige boerderij is geschikt voor de aanleg van een boomgaard arboretum.

Aansluitend bij het thema openbaar arboretumdorp wordt deze boomgaard arboretum voorzien van 50 fruitbomen. Het zijn rassen, die daar vroeger mogelijk hebben gestaan. Het zijn o.a. Mispel, Groninger Kroon, Notarisappel, Gieser Wildeman, Zoete Kroon, Reine Claude, Glorie van Holland, Zoete Brederode en Juttepeer. Als een onderdeel van het park, zal de fruitboomgaard openbaar toegankelijk zijn en mag iedereen de rijpe vruchten plukken.

Wethouder Bart Huizing en Lineke Lamfers van Dorpsraad Blijham plantten vanmiddag het eerste exemplaar. Dit was een mispel, een boom die in deze streek niet zoveel voorkwam. De mispel werd vroeger veel gezien in kloostertuinen. De droge, kleine, harde goudbruine vruchten worden gebruikt in likeuren en geleien.

Palaios Arboretum

Op het terrein van de voormalige landbouwhuishoudschool aan de Raadhuisstraat – Oosterstraat – Plantsoenweg komt een Palaios Arboretum. Bij het uitwerken van de plannen kreeg de Dorpsraad belangrijke informatie, die de keuze voor de boomsoorten sterk heeft beïnvloed. Het bleek namelijk dat dendroloog Johan van der Burgh, die les heeft gegeven aan de universiteit van Utrecht in palaeobotani en geologie, tijdens zijn onderzoeken heeft aangetoond, dat in oude aardlagen net boven de steenkoollaag, resten zijn aangetroffen van bomen en struiken die hier voor de ijstijd in grote aantallen aanwezig waren. Deze bomen en struiken zijn er gelukkig nog wel in de wereld, maar staan nergens meer op één plek bijeen. Door deze boomsoorten bij elkaar te zetten in een bomentuin, ontstaat er een arboretum, waarvan er geen gelijke bestaat in Nederland en mogelijk zelfs niet in heel Europa.

Met de aanleg van het palaios arboretum wordt in het najaar gestart. De dorpsraad wou daar als eerste mee beginnen, maar ze hebben nog niet de goede bomen. Het moeten zuivere bomen zijn, geen gecultiveerde exemplaren. Door corona is het ook nog niet mogelijk geweest om kwekers te bezoeken, maar ze gaan er vanuit dat het gaat lukken.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

