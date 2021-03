10.900 inwoners van Westerwolde ontvangen brief over invullen keuze Donorregister

WESTERWOLDE – Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Westerwolde die nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, ontvangt uiterlijk 12 maart een brief met de vraag dat alsnog te doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt brieven naar ongeveer 10.900 inwoners van Westerwolde.

Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland een nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar komt in het Donorregister. Je kunt je keuze zelf invullen op www.donorregister.nl. Maak je geen keuze? Dan kom je in het register met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dat betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Demissionair minister Van Ark van het ministerie van VWS: “Orgaandonatie is geen makkelijk onderwerp om over te praten, maar het is belangrijk dat iedereen bewust zijn of haar keuze invult in het Donorregister. Op dit moment hebben bijna 10 miljoen volwassenen dit al gedaan.”



Brieven van het Donorregister

Om mensen die nog een keuze moeten invullen hieraan te herinneren, verstuurt het ministerie van VWS brieven. Bij de brieven zit een formulier waarop je je keuze kan invullen. Als je al weet welke van de vier mogelijkheden je kiest, hoef je niet op de brief te wachten. Je kunt je keuze op ieder moment invullen óf wijzigen via www.donorregister.nl.

Inwoners van de gemeente Westerwolde die nog geen keuze hebben ingevuld, ontvangen de eerste brief tussen 10 en 12 maart. Als je zes weken na ontvangst van de brief geen keuze hebt ingevuld, krijg je een tweede brief. Onderneem je daarna nog steeds geen actie, dan kom je met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Ook hierover ontvang je een bevestigingsbrief. Bekijk hier de Nederlandstalige brief en de brief in andere talen.

Dit vulden inwoners van Westerwolde in

Tot 1 januari 2021 vulde 49,4% van de inwoners van Westerwolde vanaf 18 jaar zijn keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes gaat het bij 46,2% om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 42,7% wil geen orgaandonor worden en 11,1% laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

Verhalen van keuzemakers

Welke keuze je maakt over het doneren van organen en weefsels, bepaal je zelf. Ook kun je je keuze altijd veranderen in het Donorregister. Vind je het lastig om een keuze te maken? Dan kan het helpen om de verhalen van mensen die al een keuze maakten te lezen.



Meer weten?

Ga voor meer informatie in het Nederlands en andere talen naar donorregister.nl. Ook kun je kijken op hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie werkt. Bel voor vragen over het Donorregister of hulp bij het invullen van je keuze naar 0900 – 821 21 66. Het Donorregister is ook bereikbaar per e-mail via het contactformulier op de website.

