Bisschopsweg Bourtange 8 t/m 17 maart gestremd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 4 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

EERST EEN BUI | MORGEN DE ZON

Het is voorlopig koud en vochtig en er is kans op wat lichte regen of motregen. Dat is bij temperaturen van 2 tot 4 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Vanmiddag neemt die wind iets toe en het kan in de loop van de middag ook even opklaren. Het is dan vrijwel overal droog maar warm wordt het niet: maximum vandaag 5 á 6 graden.

Vannacht wordt het vrij helder en de lucht wordt droger. Minimum rond -1: kans op gladheid op bruggen en viaducten. Overdag wordt het een mooie dag met veel zon en een paar wolkenvelden. Het wordt een graad of 6 en de wind is morgen matig uit het noorden, windkracht 3 tot 4.

In het weekend ligt een hogedrukgebied op zee en boven Noord- en Midden-Nederland. Er zijn dan weer meer wolkenvelden en er is ’s nachts kans op mist, maar de zon doet zeker ook mee. Het is ook rustig weer met een zwakke veranderlijke wind, minimumtemperatuur in het weekend rond -1, en maximum rond 6 graden.

(Maandag is het ook nog rustig maar daarna neemt de wind toe en wordt het wisselvalliger).