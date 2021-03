Metamorfose bij Moekesgat

TER APEL – Tijdens de herfst- en wintermaanden hebben ze bij Moekesgat niet stil gezeten. Er is hard gewerkt aan de metamorfose van de camping.



In de herfstmaanden zijn diverse bosschages onder handen genomen en is er flink geïnvesteerd in de grond, zo vertelde eigenaar Ronald Hut vandaag. Er zijn diverse leidingen aangelegd zoals riool- en aparte waterleidingen, stroom en leidingen voor dataverkeer: “ ja want de huidige campinggast is veeleisend” aldus de eigenaar.

Tipisch Ter Apel

Op het terrein aan de noordzijde van de camping worden luxe Tipi tenten geplaatst als groepsaccommodatie voor bijvoorbeeld scholen, scouting en verenigingen. Ze gaan de tenten Tipisch Ter Apel noemen. De geraamte van het toiletgebouw staat er al, er is een toegangsweg aangelegd en het grasveld is al ingezaaid. Het Tipi dorpje op Moekesgat krijgt een aantal aparte voorzieningen, los van de rest van de camping. Er worden 2 hoofdtenten gebouwd en 8 tot 10 slaaptenten.

Chalets

Tussen het Tipidorp en het strand van Moekesgat worden luxe Chalets gebouwd; de fundamenten en de vloerbalken van twee Chalets staan er al. In totaal worden er 5 Chalets gebouwd. Eigenaar Ronald Hut vertelde over de bijzondere manier van fundering leggen. ‘“De fundering zijn stalen poeren welke met een speciale machine in de grond worden geboord. Elke Chalet heeft 16 poeren. Boven op de poeren worden de funderingsbalken gemonteerd. Het voordeel van deze constructie is dat tijdens het boren de juiste hoogte met een laser kan worden bepaald en het een tijdbesparende manier is om effectief een fundering te realiseren, zonder metselwerk in de grond. De luxe Chalets krijgen een vloeroppervlakte van vijftig vierkante meter en worden van alle gemakken voorzien. Voor de kinderen komt er een loft om te slapen en voor de rest van de gasten veel luxe zoals een eigen wasmachine, droger, moderne keuken, luxe badkamer en eigen WiFi.

Kampeervlot

Er is een begin gemaakt met een drijvende woning, een vlot met een leuk huisje erop. Het is de bedoeling dat je een campeerhuisje op het water kunt huren. Het vlot is klaar. Nu kan er begonnen worden met de bouw van het huisje. Het huisje is bedoelt voor mensen die een bijzondere beleving willenn.

Beachhouse

Ook het Beachhouse is onder handen genomen. Het dak en het aanzicht zijn vernieuwd met natuurlijke materialen. Aan de achterzijde is meer ruimte met een vaste bestrating gecreëerd voor campers. Rondom het terrein is de grond geëgaliseerd en gras ingezaaid. Het is de bedoeling dat dit jaar het dak wordt voorzien van zonnepanelen. Ook wordt het afval nog beter gescheiden met behulp van speciale afvalbakken.



Op het campingterrein is circa 250 meter aan laurier struiken geplant.

Op verzoek van veel gasten heeft de campingeigenaar een Jeu de Boules baan aangelegd.



Alle werkzaamheden zijn door lokale ondernemers uitgevoerd. Op deze manier wil de camping voldoen aan een duurzame gedachte. Sinds de start in 2014 is Moekesgat Cittaslow supporter Westerwolde en uitgegroeid tot een geliefde camping in binnen- en buitenland.

Oud Ter Apel

Meer informatie over de interessante historie van Moekesgat is te te vinden op de website van Oud Ter Apel:

https://www.oudterapel.nl/sport/zwembad/Fietje/collagezwembadfietje.htm

Ingezonden door André Dümmer