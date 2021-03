Vaccinatiecampagne cliënten Wet Langdurige zorg van start

GRONINGEN – Vandaag om 9.30 uur zette het prikteam de eerste prik in de arm van Julia Kruijer, bewoner van wooncentrum de Noorderbrug in Groningen. Deze prik vormt de aftrap van een vaccinatiecampagne voor een kwetsbare groep patiënten/cliënten in instellingen en kleinschalige woonvormen in Groningen en de Kop van Drenthe.



“We zijn ontzettend blij dat we eindelijk starten met het vaccineren van bijna 4000 mensen uit een zeer kwetsbare doelgroep”, aldus Sander Gerritsen, projectleider van het vaccinatieteam van Doktersdienst Groningen (DDG). “We zijn met open armen ontvangen en dat is niet zo gek, want instellingen en bewoners hebben met smart gewacht op die zo belangrijke, eerste prik. Tussen vandaag en ongeveer 20 maart zullen we 188 instellingen bezoeken.

Bijzondere doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen met een eigen huisarts, met een indicatie in het kader van de Wet Langdurige zorg (WLz),verblijvend in instellingen en kleinschalige woonvormen. Het gaat om een diverse groep die wordt gevaccineerd met Moderna, een gevoelig vaccin dat onder zeer specifieke omstandigheden bewaard, vervoerd en toegediend dient te worden. Dat is ook de reden waarom landelijk is besloten dit uit te laten voeren door de huisartsenspoedposten in plaats van de individuele huisartsen.



Grote bereidheid tot samenwerken

Begin februari deed Doktersdienst Groningen een oproep aan huisartsen en prikbevoegde zorgmedewerkers in de provincie om te komen helpen in een van de prikteams. Ondanks de vele onduidelijkheden die er toen nog waren, reageerde men massaal. Ook huisartsen en instellingen hebben enorm hard gewerkt om alle patiënten in beeld te krijgen en het vaccineren onder specifieke omstandigheden mogelijk te maken. Een mooi staaltje van inzet, samenwerking en flexibiliteit bij alle betrokkenen.

Ook Ellen Bloem, manager zorg bij de Noorderbrug is blij met de start van de campagne: “Wij hebben met elkaar uitgezien naar de vaccinatie en dat dit proces nu start geeft rust voor iedereen. Zowel voor onze cliënten als ons personeel. We verwachten hierdoor minder kans om alles te moeten gaan sluiten en minder kans op een heftige uitbraak. Op dit moment geeft het nog niet meer vrijheden, maar wel het vertrouwen dat we daar naartoe aan het werken zijn. Wij zijn er als locatie goed van afgekomen dit jaar, en enorm trots op de inzet en discipline van onze cliënten en personeel.”



Trots en blij

De voorbereidingen in aanloop naar deze eerste prik en voor de weken die nog volgen, was enorm. Los van de prikteams, werkte een team van zo’n tien personen de afgelopen vier weken hard aan alle voorbereidingen die nodig zijn om de vaccinatiecampagne veilig en goed te laten verlopen. Contacten met bijna 200 instellingslocaties en bijna 300 huisartsen om alle cliënten op de juiste manier in beeld te krijgen. Afspraken maken met RIVM, gespecialiseerde vervoerders, leveranciers van middelen enzovoort. Het heeft wat gevraagd van alle betrokkenen binnen èn buiten DDG. We zijn dan ook trots en dankbaar dat we dit, met elkaar, voor elkaar hebben gekregen, voor deze kwetsbare doelgroep.

Ingezonden door Doktersdienst Groningen