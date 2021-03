Avondvierdaagse Stadskanaal verplaatst naar september

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 5 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANDAAG DE ZON| MORGEN MEER WOLKEN

Een hogedrukgebied op zee en tussen Engeland en Nederland zorgt vandaag voor een mooie dag want er is veel zon met enkele stapelwolken. Het is droog, maar wel een beetje aan de frisse kant met temperaturen eerst rond het vriespunt en maximum vanmiddag van maar 5 of 6 graden. Er is vandaag een zwakke tot matige noordenwind, windkracht 1 tot 3.

Later vandaag komt er wat meer hoge bewolking en dat gaan we morgen ook zien. Er is dan veel minder zon en soms kan er zelfs wat lichte regen vallen. Het wordt morgen ongeveer 5 graden met een zwakke tot matige westenwind, windkracht 2.

Zondagnacht daalt de temperatuur weer tot rond het vriespunt en overdag wordt het ook weer 5 of 6 graden. Er zijn zondag meer opklaringen dan morgen, maar er blijft kans op een bui. Maandag is er weinig verandering en het is dan nog rustig weer, dinsdag neemt de kans op regen toe en daarna is het echt wisselvallig, ook met veel wind.