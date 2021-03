SELLINGEN – Vanmorgen heeft brand gewoed in een vakantiewoning op Bungalowpark De Barkhoorn.

Om kwart over zeven vanmorgen werd de brandweer van Vlagtwedde en Ter Apel gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Lageweg in Sellingen. Op Bungalowpark De Barkhoorn bleek een van de vakantiewoningen in brand te staan. In de woning was niemand aanwezig.

De brand was snel onder controle. Daarna werd de woning geventileerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Foto’s: Van Oost Media