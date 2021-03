DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vanmorgen is om zes uur een vrachtwagen in het Süd Nord kanaal beland. De chauffeur was in de richting van Schöninghsdorf onderweg, toen hij door onbekende oorzaak de controle over zijn combinatie verloor en het water inreed. De 65 jarige bestuurder wist zich zelf op de laadruimte in veiligheid te brengen. Daar werd hij door de brandweer van Haren van af gehaald en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tot in de middag afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.

Bockhorst

Woensdag is rond 12.30 uur op de Raiffeisenstraße in Bockhorst een hekwerk en een waarschuwingsbord vernield. Dit is waarschijnlijk tijdens het keren door een vrachtwagen gebeurd. De schade bedraagt 200 euro.

Meppel

In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken bij een bouwplaats aan de Dieselstraße in Meppen. Van een kraan werden een puinbak en meerdere liters diesel gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Weener

Op 18 februari zijn aan de Vellager Straße in Weener zes loofbomen gekapt. Voor de zes elzen, met een doorsnee tussen 20 en 50 centimeter, was geen kapvergunning afgegeven. De politie zoekt getuigen die informatie kunnen geven over de personen die de bomen hebben geveld en het hout hebben afgevoerd.

Leer

Gistermiddag is op het station van Leer een 45 jarige man aangehouden die in heel Europa op de opsporingslijst stond. De Bulgaar viel bij een routinecontrole door de mand. Hij werd overgedragen aan de Bundespolizei in Bunde.

De man is vanmiddag voorgeleid en zit vast. Hij wordt uitgeleverd aan Griekenland. Daar moet hij voor meerdere delicten tien jaar de gevangenis in.