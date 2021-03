Moi Forum! Veur Mekoar: Het Gronings vieren in de Meertmoand Streektoalmoand

GRONINGEN – Het is Meertmoand Streektoalmoand, de maand waarin we traditiegetrouw onze streektaal vieren. Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) pakt deze maand vooral digitaal uit met een breed pakket aan activiteiten rondom de Groninger taal. Door de aanhoudende coronabeperkingen kan de Dag van de Grunneger toal ook dit jaar in maart in de fysieke vorm niet plaatsvinden.

CGTC slaat daarom opnieuw de handen ineen met Forum Groningen en komt op zaterdagavond 20 maart met de tweede editie Moi Forum! Veur Mekoar. Het programma wordt om 20.00 uur uitgezonden via Podium TV (Ziggo kanaal 35, Kabelnoord kanaal 19) en via Platform F, het online mediakanaal van het Forum. De talkshow in en over het Gronings werd vorig jaar ontwikkeld en in september dat jaar live uitgezonden vanuit de RaboStudio in het Forum. De tweede editie heeft een iets andere opzet.

Talkshow met amusement

De talkshow Moi Forum! Veur Mekoar wordt dit keer een visuele tour door het Forumgebouw, langs verschillende actuele onderwerpen, objecten en studiogasten. Allen dragen zij Groningen en het Gronings, de taal en de cultuur een warm hart toe. Presentator Arno van der Heyden neemt de kijker mee: ‘Een grote verscheidenheid aan alles wat in onze provincie en omstreken gezegd, gezongen, gesproken, gemaakt en gekookt wordt komt voorbij. We doen dat in de vorm van een reis vol verwondering. Met amusement, humor, poëzie en muziek – een lust voor het oor, oog en de tong. En waar kunnen we dat beter doen dan in onze nije grieze, het Forum!’ Het programma voor de 2e editie Moi Forum! Veur Mekoar is ontwikkeld in samenwerking met toneel- en scriptschrijver Jan Veldman.

Bijzondere Groningers

Presentator Arno van der Heyden ontmoet tijdens zijn wandeling door het Forum verschillende gasten die iets bijzonders doen met het Gronings, en bijzondere Groningers. Welke uitdaging gaat bijvoorbeeld kersverse stadsdichter Myron Hamming aan? Wat zijn poaskebloumen en noakende wiefkes nu precies? Wat gebeurt er in de keuken van restaurant NOK? Waarom is Hen Engelien in het gebouw? Wat vertellen Groninger dichters Rik Andreae en Fieke Gosselaar ons op de roltrappen? Wat vertellen vier Groninger wijken over Groningers? En hoe smaakt kluunbier na een optreden van Steernvanger? Een paar vragen waar Arno antwoorden op hoopt te vinden tijdens de talkshow Moi Forum! Veur Mekoar.

Méér Gronings

In de Meertmoand Streektoalmoand organiseert CGTC naast Moi Forum! Veur Mekoar meer activiteiten om het Gronings extra te vieren. Zo is er het digitale open podium Loat die heuren, loat die zain!. Ben je muzikant of schrijver en heb je een nieuw Gronings liedje, verhaal of gedicht dat wij en het Groninger publiek moeten horen? Betreed dan het digitale podium van CGTC. Maak een filmpje van jouw optreden en stuur het naar info@cgtc.nl. Elke dinsdag in de Meertmoand Streektoalmoand staat het open podium ‘aan’ en gedurende de dag komen de mooiste en meest bijzondere inzendingen voorbij op de socials van CGTC: YouTube, Facebook en Twitter.

Op donderdag 11 maart vindt de presentatie van de derde Groningse editie van de Wiesneusplaats op de Anne de Vriesschool in Stadskanaal. Rients Faber, Groninger muzikant en kinderboekenschrijver, komt langs en geeft een optreden met Hen Engelien. Op vrijdag 12 maart organiseert CGTC een speciale online Grunneger Krougkwis en op woensdag24 maart kan iedereen meedoen met de online taalcursus Gronings voor Beginners gegeven door docent Gronings Piet Reitsma.

Opgave voor de krougkwis en de taalcursus kan door een mailtje te sturen naar info@cgtc.nl.

Voor meer informatie kijk op www.cgtc.nl en volg ons via de sociale media.

Ingezonden door communicatie CGTC / Moi Forum! Veur Mekoar

Foto Arno van der Heyden: Pjotr Wiese.

Foto Steernvanger : Roos Hoogeveen.