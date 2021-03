Rustgevende Valeriaanoogst in Roswinkel

ROSWINKEL – De familie Ellermann uit het Drentse Roswinkel, langs de Moersloot, op de grens met het Groningse De Maten, verbouwt al jaren Valeriaan.



Sinds een aantal dagen wordt druk geoogst in Roswinkel. In de landbouw is de maand augustus de oogstmaand, maar voor Valeriaan kan dit het hele jaar door.

Valeriaan, ook wel heks- of kattenkruid genoemd, is een plant uit de kamperfoeliefamilie en staat er om bekend dat het helpt te ontspannen en in slaap te vallen. Het is een tweejaarlijkse plant en wordt in het tweede jaar geoogst.



De wortelpruiken van de Valeriaanplanten worden gebruikt voor de geneesmiddelenindustrie. Je ruikt de herkenbare geur in de nabijheid van de wortel duidelijk.



Als de Valeriaan is volgroeid wordt het geschud en geraapt. Het schudden is nodig om het zand uit de wortelpruik te lozen. Vervolgens wordt het elders gewassen en gedroogd. De teelt is een specialistische aangelegenheid, welke veel ervaring eist.



Valeriaan heeft veel water nodig. Het is een moerasplant; dit verschilt echter sterk van grondsoort. Het is bijna biologische landbouw te noemen, omdat onkruid machinaal of met de hand wordt bestreden.

Uit de wortels van de kruidachtige plant wordt een extract gehaald dat wordt toegepast in rustgevende middelen.

Zo rustgevend als de plant schijnt te zijn, zo verloopt ook de teelt. De Valeriaan wordt als kasplantje gepoot en heeft ongeveer een jaar nodig om te volgroeien. Over de vorst doet Valeriaan niet moeilijk; na de winter komt er weer nieuw blad. De plant trekt in de zomer talloze insecten, waaronder vlinders aan. Pas in het tweede jaar produceren de vaste planten bloemen, die op hun beurt zaden vormen die via de wind worden verspreid.

Ingezonden: André Dümmer