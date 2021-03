CannaStemBus doet Oude Pekela en Stadskanaal aan

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 6 maart, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

EEN ENKELE BUI | SOMS WAT ZON

Het is dan wel een rustig weekend, maar van zee is vrij veel bewolking gekomen en daar kan ook een kleine bui uit vallen. Maar de meeste tijd is het natuurlijk droog en in de loop van de middag komen er bredere opklaringen bij. Warm is het niet met maximumtemperaturen rond 6 graden, maar er is ook maar een zwakke noordwestenwind.

Vanavond en vannacht zijn er ook enkele bredere opklaringen. Dat bij minima rond -1. Morgen is er in het algemeen veel bewolking en lokaal kan wat lichte regen of motregen vallen. Maximum ook morgen rond 6 graden, dan is er een zwakke tot matige westenwind: windkracht 3 tot 4 in de middag.

Na dit weekend komt er op maandag een storing voorbij met af en toe regen en ongeveer 7 graden. Dinsdag is overwegend droog maar vanaf woensdag is het onbestendig met woensdag veel regen en donderdag veel wind. Maximum dan rond 8 graden.