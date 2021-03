Damwanden en natuurvriendelijke oevers in B.L. Tijdenskanaal bij de Lethe

BELLINGWOLDE, LETHE – Bij de Lethe worden in het B.L. Tijdenskanaal damwanden geplaatst en natuurvriendelijke oevers gecreëerd.

In De Lethe is afgelopen najaar een start gemaakt met het maken van een ecologische verbindingszone tussen de Eems in Duitsland en natuurgebieden in Westerwolde. Vooral de oevergebonden dieren zoals de otter en ringslang profiteren van deze ecologische verbindingszone. De huidige sloot in het gebied is daarom verbonden met het B.L. Tijdenskanaal en de Brualer Schloot in Duitsland. De bestaande sloot is de afgelopen maanden ook verbreed en deze sloot is voorzien van natuurvriendelijke oevers. Voor de nieuwe ligging en om de sloten aan elkaar te kunnen verbinden moesten er enkele bomen worden gekapt.

Gezien de geschiedenis van deze grensstreek werd ook onderzocht of er niet-gesprongen explosieven in de grond aanwezig waren. Gelukkig was dat niet het geval en konden de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Werk in uitvoering

In De Lethe is nu tweederde van de ecologische verbindingszone klaar. Momenteel wordt er gewerkt aan de grootste poel die het gebied krijgt. De komende periode worden er damwanden en natuurvriendelijke oevers gemaakt langs het B.L. Tijdenskanaal. Daarna volgt de aansluiting op het natuurgebied in Duitsland.

Gezien de natte omstandigheden lopen de werkzaamheden wel vertraging op. De Lethe is een nat gebied en de afgelopen weken is het in het gebied alleen maar natter geworden. Om schade in het gebied zoveel mogelijk te beperken, worden werkzaamheden uitgesteld totdat de wegen en paden weer redelijk begaanbaar zijn. En na uitvoering van alle werkzaamheden wordt alles gefatsoeneerd, zoals overtollig zand weg en de paden weer netjes maken.

Ook recreatieve verbinding

Naast de ecologische verbindingszone werken we ook aan een recreatieve verbinding tussen de natuurgebieden. Met op verschillende plekken informatie over de geschiedenis en de flora en fauna.

Normaal gesproken zou ik zeggen “ga vooral eens in het gebied kijken”. Maar gezien de slechte staat van de paden wil ik het dit keer afraden om hier de komende periode te gaan wandelen. Het is nu echt geen pretje; je zakt tot je enkels weg in de modder.

Samen met buren keuzes maken

De bewoners van De Lethe zijn erg begaan met het gebied waarin ze wonen. Ze hebben ideeën en wensen voor hun omgeving. De Lethe is een natuurgebied van bos, water en graslanden. De graslanden zijn de afgelopen jaren verpacht en beheerd als hooilanden. Samen met de bewoners kijken we naar een nieuwe invulling voor het beheer van deze graslanden. Elk grasland kan een andere invulling krijgen, bijvoorbeeld met schapenbegrazing, hooilanden en er is ook al gesproken over bloemenmengsels. Op deze manier proberen we samen nog meer variatie in het gebied te krijgen. Zo komen er nog meer aantrekkelijke plekken voor planten en dieren.

Boswachter Jelka, Staatsbosbeheer

Foto’s: Jan Doornkamp