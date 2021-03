Democratie Westerwolde in lockdown deel 2; burgerparticipatie en huisvuilinzameling

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een persbericht van Ecologisch Alternatief.

Vanaf 1 januari 2022 gaan de inwoners van Westerwolde naast de door iedereen verschuldigde afvalstoffenheffing een bedrag per lediging betalen. Hoe minder vaak de restafvalbak aan de weg gezet wordt, des te minder er hoeft te worden bijbetaald.

Onlangs heeft de Partij van de Arbeid voorgerekend hoeveel er bespaard kan worden als de restafvalbak niet 26 (om de week) doch vier keer per jaar aan de weg gezet wordt. Vier keer per jaar betekent éénmaal per kwartaal. Kennelijk wordt daarbij voorbijgegaan aan het feit dat er restafval bestaat dat regelmatig moet worden opgehaald (denk bijvoorbeeld aan luier- en incontinentiemateriaal). Als dergelijk afval tijdens een hittegolf drie maanden wordt opgespaard in een restafvalcontainer, dan mag verondersteld worden dat de inspectie voor de Volksgezondheid ingrijpt om deze terugkeer naar ziekte verspreidende Middeleeuwse toestanden een halt toe te roepen.

Dit alles is het gevolg van het raadsbesluit om inwoners in de gelegenheid te stellen het plastic-afval zelf gescheiden aan te bieden bij de zogeheten PMD-containers. Een raadsbesluit dat met één stem meerderheid door Gemeente Belangen en Partij voor de Arbeid is aangenomen. Sinds de invoering op 1 januari 2021 puilen de PMD-containers uit. Hopelijk betreft het inderdaad plastic-afval. Het is niet ondenkbaar dat inwoners ander afval in door de van gemeentewege in China bestelde plastic zakken in of – zoals nu al veel gebeurt – naast de PMD-containers plaatsen. Het enige denkbare voordeel van dit nieuwe beleid is dat bouwafval niet langer illegaal in de mooie Westerwoldse bossen gestort hoeft te worden en bij de PMD-containers geplaatst kan worden. Er is immers geen controle.

Overigens is duidelijk geworden dat de inwoners van Westerwolde welwillend staan ten opzichte van het duurzaam scheiden van afval. Het zou van disrespect jegens hen getuigen en afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur dat een duurzame samenleving voorstaat om het voorscheiden van plastic afval af te schaffen.

Lastenverzwaring

Deze inzameling met PMD-containers lijkt voor een individueel huishouden straks per 1 januari 2022 per lediging een besparing op te leveren. Dat is echter niet het geval: elke kilo afval die op dit moment in of bij de PMD-container wordt aangeboden leidt tot extra kosten. Voor 2021 is dat begroot op ruim € 88.000,–. Dit bedrag wordt omgeslagen over alle huishoudens en leidt tot een hogere afvalstoffenheffing voor iedereen. Dit geldt ook voor de huishoudens die denken te besparen door het plastic-afval zelf weg te brengen naar de PMD-container.

Betrokken inwoners

Gemeente Belangen en Partij voor de Arbeid hebben eind 2017 in hun coalitieprogramma twee uitgangspunten geformuleerd voor de huisvuilinzameling: (1) geen betaling per kilo (Diftar) invoeren en (2) eerst onderzoeken en evalueren alvorens te besluiten. De gevolgen van het besluit om de inwoners in de gelegenheid te stellen hun plastic-afval gescheiden in te leveren werd niet eerst onderzocht maar wordt later dit jaar achteraf geëvalueerd en elke extra kilo gescheiden ingezameld plastic-afval leidt tot een extra kosten.

De vele inwoners die de moeite nemen om hun plastic-afval te scheiden en het ook nog eens wegbrengen naar de PMD-containers, laten daarmee zien op welke wijze zij invulling willen geven aan een duurzame wijze van huisvuilinzameling. Het zou de coalitie sieren als zij het standpunt over huisvuilinzameling aanpast aan wat de inwoners willen. Aangezien de eerstvolgende raadsvergadering op de rol staat voor 21 april 2021, is er voor de gemeenteraad voldoende tijd om in alle rust het oorspronkelijke raadsbesluit dat tot een ongewenste lastenverzwaring leidt te corrigeren.

Ecologisch Alternatief strijdt voor een diervriendelijk, duurzaam en democratischWesterwolde.

Ingezonden