Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 7 maart, 09.00 uur. Door John Havinga

BEWOLKT MET EEN LICHT BUITJE

Er is veel bewolking van zee binnen gedreven en lokaal is wat lichte regen of een buitje mogelijk. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond 5 à 6 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt bij minima rond 1 à 2 graden. Morgen is er in het algemeen ook veel bewolking met af en toe lichte regen of motregen. In de loop van de avond komt er wat meer serieuze regenval voor. Het maximum ligt morgen rond 4 à 5 graden, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Dinsdag krijgen we later op de dag droog weer met de zon erbij, maar eerst regent het nog in de ochtend. Woensdag en donderdag worden onbestendig, met veel regen en buien. Bovendien gaat het donderdag hard waaien! Het maximum gaat omhoog, donderdag wordt het 10 of 11 graden.