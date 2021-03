Duurzame oplossingen uit Groningen onderweg naar Den Haag

GRONINGEN – De Groningse ChristenUnie-kandidaten Stieneke van der Graaf (6) en Inge Jongman (25) hebben zaterdag 6 maart meegefietst in een estafette naar Den Haag. Met de actie willen ze aandacht vragen voor lokale oplossingen die een bijdrage leveren aan het beschermen van de aarde.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om een stem te geven aan de regio’s van Nederland. Daarom worden lokale initiatieven voor het behoud van de aarde verzameld en naar Den Haag gebracht. Tijdens een estafette van ruim 1700 kilometer werd door meer dan 90 gemeenten het stokje doorgegeven.

Startpunt Groningen

Op het Martinikerkhof in Groningen startten kandidaten Stieneke van der Graaf en Inge Jongman op de fiets richting Drenthe. In Hoogkerk gaven ze het stokje over aan statenlid Fredric Geijtenbeek en Groninger fractievoorzitter Gerben Brandsema. Dit deden ze niet voordat ze de inbreng van alle Groninger gemeenten hadden ontvangen. Het gaat om lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid en behoud van de schepping. Juist in Groningen zeer actueel.

Van waterstof tot zonnepanelen en fietssnelwegen

De duurzame initiatieven van de Groningse CU-fracties varieerden van de ‘Eemshaven als duurzame haven (zonder kernenergie)’ tot groene waterstof, zonnepanelen op industrieterreinen, creëren meer netcapaciteit en meer fietssnelwegen. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werd als een van de inspirerende voorbeelden genoemd.

“In Groningen weten we hoe belangrijk de omslag van fossiel naar duurzaam is” “Met de RegioRace laten we zien dat de ChristenUnie oog heeft voor de regio”, aldus Stieneke van der Graaf. “In Groningen weten we hoe belangrijk het is om de omslag te maken van fossiele energie naar duurzame energie. Daarom zijn deze initiatieven uit de provincie zo belangrijk en waardevol om naar Den Haag te brengen. Deze initiatieven dragen hier op een mooie manier aan bij, wij geven deze oplossingen mee als inspiratie voor heel Nederland.”

Laat in de middag kwamen alle routes samen in Amersfoort. Daar werden alle lokale oplossingen in ontvangst genomen door Carla Dik en kandidaat-kamerlid Pieter Grinwis.

Ingezonden door ChristenUnie

Op de foto’s: