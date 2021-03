Stemweek posteractie #bovenjebank

BELLINGWOLDE – Door COVID-19 was het MOW in 2020 maar beperkt toegankelijk voor bezoekers en is het voorlopig zelfs helemaal gesloten. Voor iedereen die wel een beetje culturele troost kan gebruiken, is er daarom de actie ‘het MOW boven je bank.’





Het museum pakt uit met een serie gratis af te halen posters van A2-formaat die in de loop van dit jaar verschijnen. Daarop vind je kunstwerken en cultuurhistorische objecten uit de eigen collectie. Deze hebben allemaal een relatie met de eigen regio. Zo verbinden de posters mensen met hun leefomgeving, met het MOW en met elkaar.



Westerwoldse Aa



Voor de eerste poster – uitgegeven in januari – koos het MOW het schilderij de ‘Westerwoldse Aa’, van Jan Altink (1885 – 1971), een van de oprichters van kunstkring De Ploeg. Die was een groot succes, veel belangstellenden haalden een print op,



Afhaalocaties



De posters zijn te vinden op verschillende afhaalpunten, veelal supermarkten in Westerwolde en omgeving. Op de speciale website staan ze voor je op een rij.

Van 8 tot 12 maart bepaalt het publiek zelf welk collectie-item op de tweede poster verschijnt. Je kunt hierbij kiezen uit een voorselectie van drie mogelijke afbeeldingen, die alle moderne verbeeldingen zijn van het Groninger land.



Kies, klik en klaar!



Vanaf maandag 8 maart kun je stemmen via de website van het MOW Daar vind je de afbeeldingen – met korte toelichting – en een simpele stemknop. Na 12 maart maken we bekend welk collectie-item de meeste stemmen heeft gekregen en als poster gedrukt zal worden. Dan volgt ook informatie over de nieuwe afhaaldatum.

