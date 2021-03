Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 8 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LANGZAAM WISSELVALLIGER

Er zijn vanochtend opklaringen en wolkenvelden, maar bij een zwakke veranderlijke wind is het nog vrij koud met 1 tot 4 graden. Vanmiddag is het meest bewolkt met kans op een kleine bui, meer kans op regen in de loop van vanavond. Er komt later een zwakke tot matige zuidenwind te staan, de temperatuur stijgt naar 6 graden.

Vannacht is een storing over Noord- en Midden-Nederland en het is bij ons dan ook regenachtig. Daarbij is kans op natte sneeuw want de temperatuur daalt naar 1 of 2 graden. Morgen is het eerst bewolkt met kans op een bui, maar in de middag is het droog en dan komen er enkele opklaringen. Maximum morgen rond 7 graden.

Woensdag is het bewolkt met een toenemende wind en later ook regen, daarna is het een paar dagen echt onbestendig met buien, windstoten, en maxima rond 9 graden.