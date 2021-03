Alex Vissering brengt nieuwe single uit

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 9 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LATER DROOG | NA VANDAAG ONBESTENDIG

Een lagedrukgebied ligt vanochtend precies boven Zuidoost-Groningen en Drenthe, en dat gaat langzaam verder naar het oosten. Daardoor valt er af en toe wat regen of motregen en het is mistig, de temperatuur is 2 á 3 graden. Vanmiddag is er nog kans op een enkele bui en blijft er vrij veel bewolking. Het wordt een graad of 5 en er komt vanmiddag een zwakke tot matige noordwestenwind te staan.

Vanavond en vannacht is er weinig wind en is er kans op mist. Morgenochtend is er af en toe zon, in de loop van de middag valt er een beetje regen, en morgenavond wordt het echt nat met regen en ook nog eens veel wind. Maximum morgen rond 8 graden, bij een matige tot krachtige zuidenwind.

En de periode van donderdag tot en met het weekend is erg onbestendig met regelmatig buien: met name zaterdag kan het vrij nat worden met kans op onweer. Er staat in deze periode een krachtige zuidwestenwind, met vooral donderdag kans op windstoten. Maar tot een echte storm lijkt het bij ons niet te komen.