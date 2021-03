DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Surwold

Tussen zaterdagavond en maandagochtend is ingebroken bij een opslagruimte bij een supermarkt aan de Schleusenstraße in Surwold. Daar werd emballage gestolen. Het is nog niet bekend voor hoeveel statiegeld er is buitgemaakt.

Bunde

Op 1 maart is door de politie van Emsland / Grafschaft Bentheim in samenwerking met het gerechtshof in Aurich in Bunde een inval gedaan bij een woning in Bunde. Het Mobiles Einsatzkommando (MEK) hield daar een 38 jarige man en zijn eveneens 38 jarige echtgenote aan. Zij worden er van verdacht in de periode van september 2018 tot juni 2020, samen met andere personen, gehandeld te hebben in verdovende middelen. De man zou als koerier kilo’s drugs vanuit Nederland en Spanje naar Duitsland gesmokkeld te hebben. Zijn vrouw wordt er van verdacht hem daarbij geholpen te hebben. Zo zouden ze in mei 2020 140 kilo marihuana vanuit Spanje naar Duitsland hebben gebracht.

Hun villa in Bunde werd doorzocht. Er zijn diverse zaken veiliggesteld, die als bewijslast van de drugssmokkel kunnen dienen. Ook werden woningen in Bremen en Sande doorzocht. Ook daar werd 600 gram marihuana en bewijs voor het witwassen van zwart geld aangetroffen. De politie heeft eveneens een Mercedes uit de E klasse in beslag genomen. Aangenomen wordt dat deze met geld uit de drugshandel is gefinancierd. Er werd beslag gelegd op de rekeningen, meerdere dure televisies en horloges van de betrokken personen.

Het echtpaar uit Bunde zit in voorarrest. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Bunde

Tussen 24 februari en 7 maart zijn in Bunde wederom bijenkasten vernield. Bij een bijenhouder aan de Schliekenweg in Bunde werden straatstenen in de kasten gegooid, waarna de bijenkasten werden omgegooid. Hierdoor werd minstens één bijenvolk gedood. De politie is op zoek naar getuigen.