Afdelingen ziekenhuislocatie Scheper in Emmen weer coronavrij

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 10 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | MORGEN BUIEN EN WIND

We gaan vandaag beginnen aan een wisselvallige periode die tot volgende week gaat duren. Maar vandaag valt het allemaal nog mee, want tot de avond is het droog en vanochtend is er maar een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag wordt de wind matig tot vrij krachtig met windkracht 4 tot 5, en vanavond gaat het regenen bij windkracht 5 tot 6. Maximumtemperatuur vanmiddag rond 8 graden.

Vannacht trekt de regenzone van vanavond weg maar er komen enkele buien achteraan. Morgenochtend en morgenmiddag is er ook kans op zware windstoten, met snelheid tot 80 á 90 km per uur. Ondanks dat wordt het een vrij zachte dag met een maximum van 10 graden. Naast kans op een bui zijn er ook vaak opklaringen.

Vrijdag en in het weekend blijft het wisselend met soms brede opklaringen en af en toe een flinke bui. Zaterdag is daarbij nog kans op windstoten, maar verder is er iets minder wind dan morgen: meestal windkracht 4 of 5. Na dit weekend is maandag ook een bui mogelijk maar daarna wordt het met een noordenwind droger. Maximum dit weekend rond 8 graden.