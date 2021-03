Coronafonds erg in trek bij bedrijven en instellingen

GRONINGEN – Groninger bedrijven en instellingen hebben al veel gebruikgemaakt van de subsidieregelingen uit het Coronafonds.

Sinds de openstelling op 1 maart is er al vaak een beroep gedaan op de regeling Arbeidsmarktscholing, waarmee medewerkers van bedrijven of instellingen met subsidie opleidingen of trainingen kunnen volgen. Ook de regelingen voor stageplaatsen en dorpshuizen zijn populair. Op dinsdag 9 maart gaf het college van Gedeputeerde Staten een stand van zaken, samen met een aantal vertegenwoordigers uit verschillende sectoren.

Stand van zaken

Er zijn op dit moment zes subsidieregelingen geopend waar vanuit het Coronafonds geld voor beschikbaar is gesteld, bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke en culturele organisaties. Op 1 maart zijn drie regelingen gelanceerd, waar al veel gebruik van gemaakt is. Binnen de regeling voor arbeidsmarktscholing was er aanvankelijk € 300.000 beschikbaar, maar is er nu nog € 26.000 over. De subsidieregeling die stageplaatsen bij bedrijven en kennisinstellingen moet stimuleren, had ook een beschikbaar budget van € 300.000. Daarvan is inmiddels twee derde benut. Voor buurt- en dorpshuizen, die subsidie kunnen krijgen voor coronamaatregelen en aangepaste activiteiten, is er nog € 200.000 beschikbaar van in totaal € 250.000.

Blij met steun

Vanuit de verschillende sectoren wordt verheugd gereageerd op het steunpakket van de provincie. Rik Niejenhuis, directeur van de Vereniging Groninger Dorpen, zegt erg blij te zijn dat de dorpshuizen op steun kunnen rekenen vanuit het Coronafonds en noemt het ‘hard nodig’. Ondernemer Kim Hoetjes van spelletjeswinkel WirWar in Groningen heeft al twee keer gebruikgemaakt van de Anderhalvemeterregeling, om haar winkel aan te passen: ‘Het is fantastisch dat de regeling er is in deze tijden’. Het aanvragen is volgens haar bovendien ‘erg simpel’. Ook vanuit de culturele sector wordt de coronasteun toegejuicht, bijvoorbeeld door Mariska Berrevoets, die als festivaldirecteur van Grasnapolsky dit jaar het evenement graag wil organiseren.

11,5 miljoen

De provincie Groningen heeft het Coronafonds opgezet om bedrijven, organisaties en kennisinstellingen sterker uit de coronacrisis te laten komen. In totaal is er € 11,5 miljoen beschikbaar. De komende tijd worden er meer subsidieregelingen vanuit het Coronafonds opengesteld.

Alle regelingen zijn te vinden op de overzichtspagina van het Coronafonds.

Bron: Provincie Groningen