Helft senioren maakt zich zorgen over online privacy

REGIO – Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt dat maar liefst 51% van de ouderen zich tegenwoordig zorgen maakt over hun online privacy. Ook worden momenteel vier op de tien ouderen bang van alle nieuwsberichten over internetcriminaliteit. In 2017 betrof dit nog drie op tien ouderen. Een aanzienlijke stijging. Toch laten zij het internet niet links liggen.

Geen financiële zaken

Ondanks dat velen angst hebben voor internetcriminelen en zich zorgen maken over hun online veiligheid, laten de meeste senioren zich hierdoor niet beperken in hun online activiteiten. Slechts 9% laat uit angst bepaalde zaken. Zij doen met name niet aan online bankieren en vermijden (dure) online aankopen. Ook blijven ze weg van sociale media, downloaden ze niets en bezoeken ze geen onbekende websites. Men vindt dat (soms) wel spijtig, een deelnemer reageert met: ‘Van tijd tot tijd zou ik wel eens op een aanbod in willen gaan, maar durf het niet omdat ik het niet vertrouw. Er komt te veel spam.’

Weinig ervaring

Om veilig online actief te zijn is het beschermen van je privacy belangrijk. Uit onderzoek van het CBS bleek onlangs dat ouderen hun persoonsgegevens minder vaak beschermen dan jongeren. Van de 65-plussers is 77% hiermee actief bezig, tegenover 93% van de mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Het feit dat zij weinig ervaring hebben met internet en digitale apparaten speelt hierbij een belangrijke rol. Zo ziet SeniorWeb dat één op de drie senioren niet weet dat de privacy-instellingen van apps kunnen worden aangepast of dat zij de kennis ontberen om dat zelf te doen.

Veilig internetten cruciaal

Iedereen regelt meer en meer zaken online en internetcriminelen worden alsmaar slimmer. Hierdoor wordt online veiligheid en het beschermen van persoonlijke gegevens steeds belangrijker én lastiger. Bijna 30% van de ouderen vindt veilig internetten tegenwoordig ingewikkeld. Er is dan ook veel behoefte aan uitleg over het veilig gebruiken van internet en het beveiligen van de computer, tablet of smartphone. Bij SeniorWeb staat daarom de maand maart geheel in het teken van dit onderwerp. Zo werd er op 4 maart een online presentatie over online veiligheid en privacy gehouden. Hier hadden maar liefst ruim 14.000 senioren zich voor aangemeld. Deze presentatie en overige informatie over dit onderwerp is te vinden op seniorweb.nl/online-veiligheid-en-privacy

Ingezonden