Stad Groningen goed voor helft alle autovandalisme in provincie

PEKELA, GRONINGEN – Vorig jaar werden in de provincie Groningen 960 autovernielingen geregistreerd bij de politie: 3,4 vernielingen per 1.000 auto’s. Hiermee werden er in de provincie relatief weinig auto’s opzettelijk beschadigd. Echter is er veel verschil te zien tussen gemeenten: zo vonden er in stad Groningen 460 vernielingen plaats (48% van de provincie). Dit en meer concludeert Independer op basis van politiecijfers over het aantal geregistreerde autovernielingen.

Appingedam relatief vaak slachtoffer autovandalisme

Van alle gemeenten in Nederland, komt Appingedam de dertiende plek van meeste vernielingen per 1.000 auto’s (6,3), even hoog als Utrecht. In totaal vonden in de gemeente 35 vernielingen plaats in 2020, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor: toen lag dit aantal op 25.

Ook in de stad Groningen (4,9) en Pekela (4,3) vonden vorig jaar per 1.000 auto’s relatief veel beschadigingen plaats. Met 460 gemelde gevallen van autovandalisme zijn er landelijk slechts 7 gemeenten die slechter scoren dan stad Groningen.

In Loppersum was het vandalisme het laagst van alle Groningse gemeenten, het aantal lag hier namelijk op 1 vernieling per 1.000 auto’s. Ook in Westerkwartier (1,6) en Westerwolde (1,7) lag het aantal per 1.000 auto’s relatief laag.

Realtief weinig vernielingen in provincie Groningen

Ondanks de hoge mate van vandalisme in Appingedam, scoort heel Groningen met het aantal autovernielingen (3,4 per 1.000 auto’s) onder het landelijk gemiddelde: deze ligt op 3,7 per 1.000 auto’s.

Autovandalisme kwam per 1.000 auto’s het minste voor in de provincie Flevoland (2), gevolgd door Overijssel (2,7) en Drenthe (2,7).

Het meeste vandalisme vond daarentegen plaats in Zuid-Holland: hier kwamen 4,8 vernielingen per 1.000 auto’s voor. Hierna volgen Noord-Holland (4,7) en Limburg (4).

Alleen allriskdekking biedt uitkomst

Autobezitters die te maken krijgen met vandalisme-schade aan hun auto krijgen uitsluitend vergoeding van hun verzekering als zij een allrisk-dekking hebben. Onder bepaalde voorwaarden zijn ook mensen met een beperkt casco dekking (ook wel bekend als de WA+) verzekerd van dekking bij ruit- of brandschade. Eelko van Dijk, expert bij Independer, legt uit dat je altijd wel goed moet overwegen of je gaat claimen: “Bij het claimen van een schade aan de auto trekt de verzekeraar vaak direct vijf schadevrije jaren af. Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd vormt een belangrijke factor voor de hoogte van je premie. Daarom is het altijd de moeite waard om na te gaan of het verstandiger is om schade te claimen of om deze zelf te betalen. Bij beschadiging/diefstal van een zijspiegel kan het bijvoorbeeld financieel aantrekkelijker zijn om reparatie zelf te betalen.”

Kijk hier voor de autovandalismekaart van Nederland.

Ingezonden