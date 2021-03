Van Groningen tot Terneuzen klinkt zondag 14 maart het Klimaatalarm

GRONINGEN, NEDERLAND – Van Groningen tot Maastricht en Terneuzen tot Hoorn, op ruim 40 locaties gaat op zondag 14 maart in het hele land om 15:00 uur het Klimaatalarm af. Vanuit huis, tijdens coronaproof demonstraties op straat en met het luiden van kerkklokken vraagt een steeds bredere groep van mensen met verschillende achtergronden daags voor de verkiezingen aandacht voor de klimaatcrisis. Ook scholieren, boeren, werknemers, wetenschappers, mensenrechtenactivisten, mensen uit de zorg, ondernemers, grootouders en de nieuwe actiegroep MBO’ers for Climate doen mee.

Het Klimaatalarm is een initiatief van de *Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van 11 maatschappelijke organisaties, waar zich inmiddels 44 lokale groepen en 100 ondersteunende organisaties bij hebben aangesloten. De afgelopen kabinetten hebben te lang getreuzeld en de klimaatcrisis dendert voort. Het is nú tijd voor een eerlijk en doortastend klimaatbeleid en veilig leven. Voor mensen in Nederland én in alle regio’s waar die veiligheid nu al wordt bedreigd, zoals in delen van Azië, Afrika en in het Amazonegebied.

Van vrijdaggebed tot klokgelui

De net opgerichte Werkgroep Klimaat & Geloof bestaande uit onder andere katholieke, protestantse, joodse en islamitische religieuze organisaties maken er zelfs een heel Klimaatweekend van dat aansluit bij de wereldwijde klimaatactie van Greenfaith International. Het Klimaatweekend begint met het vrijdaggebed in moskeeën en zal gedurende het hele weekend doorgaan met religieuze vieringen, en voorbeden. Om 15:00 uur sluiten zij aan bij het landelijk Klimaatalarm en klinken kerkklokken in het hele land, daarna is er nog een live stream van een dienst van de Groene Kerken.

Thuis én op straat

Op 14 maart beginnen vanaf 14:00 uur in het hele land activiteiten, waarna om 15:00 overal 1 minuut lang het Klimaatalarm klinkt. Bij mensen thuis én op straat. Veiligheid staat daarbij voorop. De activiteiten in het land worden door lokale coalities georganiseerd. We houden ons aan de lokale coronamaatregelen. Klimaatrechtvaardigheid staat centraal. Het Klimaatalarm neemt in het hele land verschillende vormen aan. Zo stapt Marty Daphne (43) in Terneuzen op zijn racefiets om met een tocht van ruim 240 kilometer door heel Zeeland aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Halah Alkaisi (16) maakt in de Gouverneurstuin in Assen lawaai voor haar toekomst. In Exloo slaat Klaas-Jan Cats (75) met een koebel alarm in zijn eigen tuin. En de 19-jarige Neele Boelens doet in Den Haag mee aan het Klimaatalarm op straat. Zij zet zich al sinds haar 17e in voor het klimaat, maar gaat nu ook voor het eerst stemmen.

Columniste Asha ten Broeke doet mee in Deventer en cabaretier Vincent Bijlo in Utrecht. In Wijk aan Zee zingt een koor vanaf een duin onder de rook van Tata Steel. In Nijmegen en Arnhem staat stikstofspecialist Johan Vollenhoven op het programma. Groningen plaatst rechtvaardigheid en de energietransitie centraal. Daar komen gedupeerden van gasbevingen en de politieke neigingen om van de provincie opnieuw een wingewest te maken aan bod. In Enschede speelt het carillon van de Grote Kerk om 15:00 uur The Final Countdown.

Klimaatalarm Live uitzending

Voor iedereen die meedoet is er vanaf 14:00 uur speciaal het online programma Klimaatalarm Live dat schakelt tussen de activiteiten en mensen in het hele land. Klimaatalarm Live wordt gepresenteerd door Aldith Hunkar. Behalve beelden uit het land is er een studiogesprek met onder andere prijswinnend fotograaf Kadir van Lohuizen en onderzoekster Laurie van der Burg van Oil Change International. Klimaatalarm Live is online te volgen via YouTube, Facebook en de website van het Klimaatalarm. Er is ook een speciale stream voor doven en slechthorenden.

Ingezonden