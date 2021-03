Het Hunebedcentrum bij je thuis

BORGER – Het Hunebedcentrum zoekt naar alternatieven om de wereld van de hunebedden thuis bij de bezoekers te brengen in tijden van COVID-19. Dit doen zij door allerlei activiteiten aan te bieden, van knutselen tot koken. Via een pagina op de website zijn er linkjes te vinden rondom de thema’s prehistorie en archeologie om de bezoekers thuis iets te kunnen bieden nu ze het museum niet kunnen bezoeken.

Van knutselen tot koken



Er zijn geschikte activiteiten voor voor jong en oud. Zo kunnen kinderen diverse kleurplaten maken van een rendierjager of hunebed. Ook kunnen zij knutselen met het thema prehistorie. Ze kunnen punniken, armbandjes maken van vlas, of een oerschildering maken. Volwassen kunnen onder andere koken met producten uit de natuur. In het Oerkookboek staan verschillende recepten voor bijvoorbeeld honing, olie, of een soep, waarvan de ingrediënten in het wild geplukt kunnen worden.

Archeologe Riemke scharff, bedenkster van deze actie: “We willen natuurlijk ons verhaal blijven vertellen en tegelijk ook iets doen voor al die mensen die thuis zitten en zich beperkt voelen. Voor jong en oud bieden we tips en bezigheden die verwant zijn aan hunebedden en archeologie.”



Hunebednieuwscafé

Voor degenen die zich graag meer willen verdiepen in de hunebedden of de archeologie zijn er artikelen op het Hunebednieuwscafé, samen met een podcast met dezelfde naam. Deze podcast is December vorig jaar van start gegaan en heeft wekelijks nieuwe afleveringen met gastsprekers. Dankzij de podcast en de artikelen op de website van Hunebednieuwscafé is er altijd wat te leren, ook zolang het museum gesloten is. “Natuurlijk willen we heel graag open en staan onze medewerkers te popelen. Maar ook in deze tijd, tijdens deze lockdown, willen we iets voor mensen betekenen. Dat kan nu alleen online en dus doen we dat ook”, aldus directeur Harrie Wolters.

Klik HIER voor meer informatie.

Ingezonden