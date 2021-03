Online festival voor leerkrachten in Groningen en Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – Stichting Kunst & Cultuur, ICO, Scala en De Kunstbeweging organiseren in april een online festival voor leerkrachten en culturele ondernemers in Groningen en Drenthe. Doel is inspiratie te bieden op het gebied van cultuureducatie. Het online programma van ‘Brandstof, Noordelijk Festival Cultuureducatie’ biedt workshops, lezingen en inspiratiesessies. De belangstelling is overweldigend. Van de vierentwintig activiteiten die van 12 tot en met 22 april plaatsvinden zijn al meer dan de helft volgeboekt.

Projectleiders Jeffrey Deelman en Inger van Til zijn aangenaam verrast: “Niet alleen vanuit Groningen en Drenthe is er belangstelling. Ook vanuit de rest van Nederland komen er reacties op het programma en vinden leerkrachten het jammer dat ze niet deel kunnen nemen. Normaal gesproken organiseren we een symposium waar mensen elkaar live kunnen ontmoeten. Het is goed om te merken dat leerkrachten ook online op zoek zijn naar inspiratie.”

Sessies en interactieve workshops

Tijdens het festival Brandstof ervaren leerkrachten wat goed cultuuronderwijs kan betekenen voor de school en de eigen lessen. Deelnemers leren in interactieve sessies hoe ze met woord, beeld en geluid praktisch aan de slag kunnen in de klas.

Ze ontdekken de kunstenaar in zichzelf en hoe ze creativiteit bij hun leerlingen kunnen stimuleren. Er is aandacht voor eigen inbreng van kinderen en voor samenhang met andere vakken voor de invulling van het cultuuronderwijs.



Gewilde gastsprekers

Te gast zijn onder andere de makers van de populaire documentaire Klassen, columnist en ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en de Drentse actrice en zangeres Rosa da Silva, die onlangs werd genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. Er zijn workshops beeldverhalen maken met kinderen en kunst creëren met gebruik van wetenschap en technologie. De eerste dag wordt gestart met een culturele bingo.

Het festival wordt gefinancierd uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Basisscholen worden door deze regeling gestimuleerd om cultuurlessen tot vast onderdeel te maken van het lesprogramma. Het doel is om alle kinderen tijdens de basisschooltijd in contact te brengen met kunst, cultuur en erfgoed, door activiteiten aan te bieden die de creativiteit prikkelen en aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hiervoor zijn deskundige leerkrachten nodig en daar investeert CMK in. In Groningen wordt de regeling CMK uitgevoerd door K&C en in Drenthe door Compenta, een samenwerkingsverband tussen ICO, De Kunstbeweging, Scala en K&C.

Ingezonden door Stichting Kunst & Cultuur