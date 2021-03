Storm Evert houdt huis in Winschoten en Oudeschans

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 11 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZWARE WINDSTOTEN | WISSELVALLIGE DAGEN

Na de regen van vannacht zijn er vandaag opklaringen en vooral vanmiddag ook buien. En het gaat hard waaien met windkracht 6 tot 7, met ook bij ons zware windstoten. De hardste windvlagen komen later in de ochtend en in het eerste stuk van de middag, met snelheid rond 90 km/uur. In de namiddag neemt de wind af naar windkracht 5 tot 6, en vanavond naar windkracht 4. De meeste buien zijn rond het middaguur en het begin van de middag te verwachten.

Morgen is het ook wisselvallig met vooral in de middag enkele buien, maar het waait minder hard dan vandaag: windkracht 4 tot 6. De temperatuur is morgenmiddag ongeveer 8 graden, vanmiddag is het ongeveer 10 graden.

Zaterdag is weer een dag zoals vandaag met kans op windstoten tot rond 90 km/uur, en vooral in de middag fikse buien met kans op onweer. Zondag is het iets kalmer met een matige westenwind, wat zon, en enkele buien. Na het weekend wordt het droger met meer zon, maar de wind draait naar noord tot noordoost. De lange termijn ziet er dan ook koud uit met maxima van 6 of 7 graden, en minimumtemperaturen rond het vriespunt.