Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 12 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG | VANMIDDAG PITTIGE BUIEN

Het blijft tot en met het weekend wisselvallig met af en toe een paar flinke buien, maar vanochtend hebben we eerst nog een kleine rustpauze: het is droog en er zijn vrij veel opklaringen.

Vanmiddag is het dan weer anders want de lucht wordt onstabiel en daardoor komen er enkele flinke buien voorbij. Daarbij is kans op onweer, en een hagelbui is ook mogelijk. De maximumtemperatuur is vanmiddag 7 á 8 graden en de wind wordt vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

Vanavond en vannacht is het opnieuw droger met meer opklaringen, maar morgenochtend is het guur met zware windstoten en een aantal pittige buien.

Morgenmiddag- en avond is het dan weer droger met brede opklaringen, middagtemperatuur rond 8 graden. Zondag draait de wind bij naar west tot noordwest en in principe blijft het wisselvallig met zon en een paar buien, maar dat gaat dan zonder windvlagen. Na dit weekend kan maandag ook een bui vallen, daarna is het een paar dagen droog met mooie zonnige perioden.