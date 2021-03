Hier kunt u stemmen in de gemeente Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 13 maart, 08.30 uur. Door John Havinga

WISSELVALLIG

We beginnen vandaag met regen maar al snel volgen er opklaringen en dan hebben we vandaag een afwisseling van zon en stapelwolken en wisselvallig weer in de vorm van buien. Er is daarbij kans op onweer en ook hagel is mogelijk. Het waait krachtig uit het zuidwesten tot westen en met name tijdens buien blijven er flinke windstoten mogelijk, tot wel 70 of 80 km/uur. Later vanmiddag en vanavond neemt de wind geleidelijk af, maar het blijft tot vanavond laat flink buiig.

Morgen is echter een stuk beter met lange droge perioden al zullen er in de middag ook wel enkele buien komen, maar dat stelt veel minder voor dan vandaag. En verder schijnt de zon regelmatig. Het wordt morgen (net als vandaag trouwens) ongeveer 8 graden en de wind wordt vrij krachtig uit het

Volgende week eerst nog buiig, later droger en kouder. Op maandag en dinsdag houden we buiig weer, met daarnaast ook zon. Vanaf woensdag zien we geleidelijk verbetering en minder buien. De temperaturen gaan iets omlaag, naar 6 à 7 graden overdag, met in de nachten af en toe een graadje vorst.