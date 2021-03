Dammer Jan Starke naar remise bij Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB 2021

OUDE PEKELA – Dammer Jan Starke is naar de remise bij het “Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB 2021.

Maandagavond is de 3e ronde gespeeld in de “Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB 2021”. Dit is een online damtoernooi voor spelers uit de Noordelijke Provincies. De 38 liefhebbers zijn op sterkte in vier groepen ondergebracht. In elke groep wordt een zogenaamd rondtoernooi gespeeld onder een speeltempo van “Fischer 25 minuten + 10 seconden per zet”. De wedstrijden beginnen overigens, als basis, elke maandagavond om 19.30 uur.

Sterke remise Jan Starke

De 39 jarige Jan Starke uit Oude Pekela komt uit in groep C en wist tegen jeugdig toptalent Yulia Bintsarovska uit Kampen een sterke puntendeling te behalen. Deze partij kende een rustig verloop wat in het eindspel resulteerde in een gelijkwaardige remise. Met deze uitslag bezet Jan Starke, met 3 punten uit 3 partijen, de gedeelde 3e plaats met John Folkers uit Steenwijk. Clubgenoot Johan Mulder uit Kropswolde was deze ronde vrij en staat in de middenmoot met 2 punten uit 2 partijen.

Ties Willems verliest van koploper

Clubgenoot Ties Willems uit Finsterwolde verloor in groep D van koploper Geert Ferwerda van DCH Heerenveen. Maandag 15 maart staat de 4e ronde op het programma.

1. Fokke Smit Leek 2 – 4

2. Bram Scholma Leeuwarden 3 – 4

3. John Folkers Steenwijk 3 – 3

4. Jan Starke Oude Pekela 3 – 3

5. Yulia Bintsarovska Kampen 2 – 2

6. Johan Mulder Kropswolde 2 – 2

7. Jaap Hugen Hollandscheveld 3 – 2

8. Daniël Boxum Emmeloord 3 – 2

9. Sytze Spijker Hoogeveen 3 – 2