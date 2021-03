STUDIO RADIO WESTERWOLDE – Diverdoatsie met Wendy Wilts en Meike Stedema.



Het is zaterdagmorgen 13 maart, kwart voor negen in de studio van Radio Westerwolde.

Jan de Vries, die tussen 9 en 10 uur de techniek verzorgt van Diverdoatsie is er al helemaal klaar voor. Hij geeft nieuwe vrijwilliger Cees Zweep, die deze uitzending mee loopt en -kijkt, uitleg over de techniek.

De geur van pas gezette koffie komt je tegemoet.

Plotseling een appje van Wendy Wilts. “Ik weet niet of ik op tijd ben want ik moet omrijden omdat er ergens een boom de doorgang belet. Evert heeft toegeslagen”. Drie minuten voor negen komt Wendy binnen. Het is toch gelukt. Een bundeltje verhalen onder de arm, waar ze gedurende het programma uit voor zal lezen.

Gauw een kopje thee en koffie en we gaan beginnen.

Wendy, vertelt dat ze al heel wat jaren verhalen en gedichten in de Grunneger taal schrijft. Ze heeft diverse keren mee gedaan aan de door de gemeente georganiseerde Grunneger Schriefwedstried en heeft hierin ook diverse keren prijzen gewonnen.

In Meertmoand Dialectmoand leest ze normaliter ook voor in de bibliotheek.

Het eerste verhaal dat ze vandaag voorlas was een door haar zelf geschreven fabel: GOLDHAASJE & DE GEVLEKTE ZEBRA. Een prachtig verhaal met een duidelijke moraal, nl. ieder doet er toe, wie je ook bent en hoe je er ook uit ziet.

Tegen twintig over negen schuift Meike Stedema ook aan. Eerst even een praatje met Wendy. Ze kennen elkaar, doch hebben lang niet met elkaar gesproken. Meike, docente Grunneger Toal, vertelt over de webinar die ze 18 maart gaat presenteren en die wordt georganiseerd door Biblionet Groningen en Centrum Groninger Taal en Cultuur.

Deelnemers worden gedurende de webinar geïnformeerd over het spreken en het verstaan van het Gronings en de Groninger literatuur. Ook komen spelling en grammatica aan bod. Ze vindt het best wel spannend, want het is voor haar de eerste keer dat ze dit digitaal doet.

De animo voor de webinar is prima, want het zat in korte tijd vol.

Intussen draagt Wendy nog 2 door haar zelf geschreven gedichten voor waarbij er eentje het onderwerp Westerwolde heeft en waarin alles wat Westerwolde had en heeft en wat het was en is, voorbij komt.

Aan muziek kwamen er nieuwe nummers van Alex Vissering, Anton Smit, Driefzand en Edwin de Vries voorbij.

Jan de Vries startte het uur de techniek, Cees Zweep nam het gedurende het uur vol vertrouwen van hem over.

Tekst: Pieter Huttinga

Foto’s: Geert Smit