Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 14 maart, 08.30 uur. Door John Havinga

GEREGELD BUIEN OF BUITJES

We krijgen vandaag geregeld een bui of buitje maar ook lange droge perioden, waarbij de zon af en toe schijnt. Het is wisselend tot zwaar bewolkt en de maximumtemperatuur komt uit rond 8 à 9 graden. De wind is vanmiddag vrij krachtig en komt uit het westen. Vannacht leeft de buiigheid geleidelijk op en koelt het af tot rond 3 graden.

Morgen is ook buiig en wisselend bewolkt en de zon schijnt tussen de buien door regelmatig. Het wordt ongeveer 8 graden, bij een meest matige noordwestenwind. In de nacht naar dinsdag is het meest droog bij 3 graden.

De lange termijn wordt wat kouder met tot en met donderdag nog wel regelmatig een paar buien, maar dan draait de wind naar noordoosten. Zodoende wordt vanaf donderdag koudere lucht aangevoerd naar 5 of 6 graden. In de nachten wordt dan een graadje vorst mogelijk. Wellicht in de nacht naar zaterdag lokaal even matige vorst met -5 graden. Maart roert dus even flink zijn staart.