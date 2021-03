DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij een woning aan de Dersumer Straße. Het is niet duidelijk hoe de daders binnen zijn gekomen. Een bewoonster hoorden om half vier geluiden. Toen zij ging kijken was er niemand meer in de woning. De buit bestond uit een gering bedrag aan contant geld en sieraden.

Papenburg

Gistermiddag is een auto op de kop in het water langs het Mittelkanal links in Papenburg beland. Een 21 jarige inwoonster van Surwold raakte daarbij lichtgewond. De vrouw verloor om kwart voor twee tijdens een regenbui in een bocht de controle over haar wagen. De Peugeot kwam in de berm terecht, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in het water. De bestuurster werd door een 25 jarige voorbijganger uit haar auto gehaald. De schade bedraagt 5.000 euro.

Papenburg

Gisteren kwamen opnieuw bezitters van getunede auto’s in het centrum van Papenburg samen. Zestien van hen kregen een bekeuring omdat ze zich op verboden terrein bevonden. De politie heeft 24 autobezitters weggestuurd.