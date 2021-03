Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 15 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

MEER OPKLARINGEN | GEMATIGDE TEMPERATUREN

Ook vandaag is er een noordwestelijke luchtstroming. De lucht is onstabiel, maar ook wat droger dan gisteren. Er zijn dan ook meer opklaringen, maar er komen ook stapelwolken en enkele buien tot ontwikkeling. Daar kan een pittig en kortdurend buitje bij zijn, mogelijk met hagel. Het wordt 7 a 8 graden, de wind is matig uit het westen tot noordwesten.

Vanavond is ook nog een klein buitje mogelijk maar vannacht is het droog en vrij helder. Minimumtemperatuur vannacht rond +2 graden, maar wel kans op vorst aan de grond en ijs op de autoruiten. Morgen is er ’s ochtends af en toe zon maar de bewolking neemt toe, in de middag en avond is het bewolkt en met kans op wat regen. Ook morgen wordt het 7 of 8 graden, bij een zwakke tot matige wind.

Woensdag is er ook een zwakke tot matige wind. Ook dan is er eerst wat zon met later enkele regenbuien. Donderdag is meestal bewolkt met perioden met regen en natte sneeuw, daarna is het een paar dagen droog en vrij zonnig: minimumtemperaturen eind van de week rond -1, en middagtemperaturen rond +5 graden.