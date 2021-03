101 hectare kruidenrijk grasland erbij voor Groningen

GRONINGEN – De provincie Groningen draagt 15.150 euro bij aan de landelijke actie om dit jaar 1001 hectare kruidenrijk grasland te realiseren. Urgenda, Pure Graze en LTO startten eind 2020 de succesvolle crowdfundingsactie. Melkveehouders kunnen met 50 procent korting een zaaizaadmengsel kopen met verschillende gras- en kruidensoorten, afgestemd op de grondsoort. De boeren worden professioneel begeleid in het beheren van het kruidenrijk grasland. Het initiatief draagt bij aan de doelstelling van de provincie om melkveehouders te interesseren voor een meer duurzame bedrijfsvoering en het verbeteren van de biodiversiteit. Met de bijdrage van de provincie kan in Groningen 101 hectare kruidenrijk graszaad worden ingezaaid.



Een meer gevarieerd grasland met verschillende soorten kruiden en klaver is goed voor de biodiversiteit, want de kruiden zijn aantrekkelijk voor insecten en weidevogels. Verder hebben de kruiden en grassen verschillende wortellengtes waardoor de bodemstructuur verbetert. En is er minder kunstmest nodig, want klavers leggen stikstof vast in de bodem. Ook is gras gemengd met kruiden minder gevoelig voor droogte. Op dit moment is er in Groningen al 47 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid.



De actie is al geslaagd, landelijk is de 1001 hectare gehaald. Meer informatie is te vinden op www.1001ha.nl.

