GroenLinks: Pak door met stikstofbeleid

GRONINGEN – GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Groningen over een nieuwe stikstofuitspraak die veel stof doet opwaaien. Volgens sommigen is het een bom onder het stikstofbeleid, of een keiharde tegenvaller voor de boeren.

De rechtbank Noord Nederland heeft in een uitspraak van vorige week strengere eisen gesteld aan het bewijs dat stikstof-reducerende maatregelen daadwerkelijk helpen. Arjen Nolles -Statenlid van GroenLinks: “Dit hoeft geen tegenvaller te zijn, de uitspraak biedt ook kansen om maatregelen te nemen die echt afdoende zijn.”



De soortenrijkdom in de natuur neemt af. Een van de oorzaken daarvan is de uitstoot van stikstofverbindingen. Voor activiteiten die de natuur in Groningen belasten is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Het provinciebestuur is het bevoegd gezag. GroenLinks vindt het van groot belang dat de Groningse vergunningverlening juridisch houdbaar is en er toe bijdraagt dat de natuur er echt op vooruit gaat.



De rechtbank Noord-Nederland heeft vrijdag jongstleden uitspraak gedaan in een voorlopige voorziening die draaide om een staluitbreiding bij een veehouder in het Friese Ee. Deze boer wilde een nieuwe en grotere stal bouwen met een innovatieve vloer die er voor zou zorgen dat er minder ammoniak (een stikstofverbinding) vrij komt. De rechter stelt nu dat de werking van deze vloer allerminst zeker is. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor Groningen. GroenLinks vraagt het college wat deze gevolgen zijn.



Arjen Nolles: “Baseer de stikstofaanpak op feiten en niet op aannames.” Hij vervolgt: “We moeten doorpakken; kies voor een aanpak die voor de toekomst echt houdbaar is. Juridisch en ecologisch. Alleen dan kunnen landbouw en natuur er op vooruit gaan.”

Ingezonden