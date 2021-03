Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 16 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN EN LATER WAT REGEN

Het wordt voor ons best een redelijke dag want in het westen van het land valt vaak regen maar wij hebben vanochtend opklaringen en het is droog. Pas in de loop van vanmiddag is er kans op een bui en vanavond is er ook bij ons een beetje regen of motregen te verwachten. Er staat een matige noordwestenwind en de temperatuur stijgt tot een graad of 8.

Ook vannacht is er nog kans op wat regen en motregen, maar morgen trekt zich dat weer terug naar het westen. Dan breekt hier de zon weer even door en het blijft overdag droog. Minimum komende nacht rond 2 graden, maximum morgen rond 7 graden.

Donderdag wordt het maar 6 graden en de wind draait dan naar het noordoosten. Dat geeft een enkele regenbui maar ook wat zon, vrijdag en het volgende weekend zijn droog met zonnige perioden. Maar het is dan koud met ’s nachts 0 tot -2, en overdag maxima van 5 tot 7 graden.