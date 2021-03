Kolken, een ingezonden artikel van Aart Jan Langbroek

OLDAMBT – Hieronder een artikel met als titel “Kolken”, geschreven door Aart Jan Langbroek.

Eiland van Winschoten

De heuvels ─ garsten ─ die ‘opdoemen’ vanuit het omringende vlakke polderlandschap waarvan de klei werd neergelegd door de Dollard, worden het Eiland van Winschoten genoemd. Het zijn de eindmorenen van gletsjers uit de ijstijd, het Saalien. Nu wisselen bossen, houtwallen en graslandjes elkaar daar af. Dit gevarieerde landschap is rijk aan natuur. Er zijn veel insecten en vooral bosvogels te vinden. De hoogtes waren, en zijn het nu nog, aantrekkelijk om op te bouwen: daar bevinden zich de dorpen als Oostwold, Finsterwolde, Heiligerlee en de stad Winschoten. Alle reden om een dagje uit juist dáár door te brengen.

Kolken in het vlakke landschap

Toch pakken we de benenwagen of de fiets en verlaten het Eiland en trekken het vlakke landschap in. Tussen Midwolda en Nieuwolda zien we in de verte verscheidene bosjes staan. Onwillekeurig lijkt het, en dat is ook zo. Ze zijn namelijk aangelegd tijdens de herinrichtingen in de vorige eeuw bij kolken. Het zijn de overblijfselen van natuurgeweld: stormen deden het Dollardwater tegen de dijken beuken die daar maar al te vaak niet tegen bestand waren. Ze braken door. Het kolkende water sleep de bodem uit tot wel 8 meter diepte. En een kolk was een feit. Er zijn er wel 90 geweest.

Natuur en kolken

Veel van die kolken zijn nu ─ helaas ─ gedempt. Vergeleken met het omringende vlakke landschap zijn het natuurpareltjes. De bosjes, de kruidenrijke graslandjes en het water zijn leefgebied voor tal van dieren. Het water in de kolken zal vroeger kraakhelder zijn geweest met veel waterplanten en tal van diersoorten. Echter, door slibophoping in de afgelopen eeuwen zijn ze ondiep geworden en waterplanten kunnen slecht wortelen. Bovendien is de waterkwaliteit door rotting van dode planten en dieren slecht geworden. Het zou daarom heel goed zijn de kolken weer in ere te herstellen door het slib geheel te verwijderen. Dan kan zich een interessante en uitbundige natuur ontwikkelen. Toch valt er ook nu nog veel te genieten van bloeiende kruiden, jagende libellen, fladderende vlinders en kwetterende vogels. Ga er even bij zitten, en waarlijk, bij een kolk waan je je niet meer in eigen land.

Het vlakke kleilandschap

Het omringende grootschalige kleilandschap is helaas betrekkelijk arm aan natuur. Veel sloten zijn gedempt, de bodem is verdroogd, verarmd en levenloos. Bermen en slootwallen bestaan voornamelijk uit grassen; bloeiende kruiden zijn (te) weinig aanwezig. Het door sommigen bezongen vlakke grootschalige landschap mist leven en natuurlijke levendigheid. Het is echt noodzakelijk het landschap te gaan beheren met het oog op kruidenrijkdom en dierenuitbundigheid. Dat komt niet alleen ten goede aan de gezondheid van de inwoners, maar ook aan een gezonde bedrijfsvoering in de landbouw. En het biedt een aantrekkelijk landschap voor de inwoners van het Oldambt en zijn bezoekers.

Achteromkijken

Voldaan maar toch ook met een hoofd vol met gedachten van hoe het landschap er eigenlijk uit zou kunnen zien keren we terug naar stee, ergens op het Eiland.

Ingezonden door Aart Jan Langbroek