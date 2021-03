Politie lost 15 inbraken in Ter Apel op

TER APEL – Met de aanhouding van een 34-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Ter Apel heeft de politie zo’n vijftien diefstallen en inbraken opgelost.

De ‘hoofdrol’ was in handen van de 34-jarige die onder andere beveiligingscamera’s bij panden weghaalde en bij woonzorgcentra in Ter Apel en Emmen sleutelkastjes openbrak. In Ter Apel waren ook schuurtjes het doelwit. De buit bestond onder meer uit gereedschap en elektrische fietsen. In Groningen en Drenthe werd een aantal keren getankt zonder te betalen waarbij de auto was voorzien gestolen kentekenplaten. Bij een carwash werden jerrycans met schoonmaakmiddelen meegenomen.

De politie kwam het tweetal mede op het spoor dankzij camerabeelden. In Ter Apel verdwenen zelfs schuttingpanelen uit een tuin. De man en de vrouw bekenden, de opbrengst was bestemd voor drugs en eten. De man is voorgeleid bij de rechter commissaris en is onder voorwaarden in vrijheid gesteld, de vrouw mocht na verhoor naar huis.