Provincies: opnieuw subsidie voor innovatieve mkb-ondernemers topsectoren

GRONINGEN – Er wordt opnieuw subsidie voor innovatieve mkb-ondernemers topsectoren beschikbaar gesteld.

Wil je als mkb’er aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé, maar wil je eerst onderzoeken of het project haalbaar is? Of werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen van morgen? Provincie Groningen stelt een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de MIT-subsidie in 2021. De subsidie Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatieve ontwikkelingen in Noord-Nederland en bestaat uit twee subsidieregelingen: één is gericht op haalbaarheidsonderzoek – de MIT Haalbaarheid – en de andere is bedoeld voor samenwerking op het gebied van research en development – de MIT R&D Samenwerking. In totaal is ruim € 6 miljoen beschikbaar voor de MIT2021. Het Rijk financiert de helft, de drie noordelijke provincies het resterende deel. Vanaf dinsdag 20 april kun je de MIT Haalbaarheid aanvragen. De MIT R&D Samenwerking gaat op 1 juni open.

Gedeputeerde Rijzebol: “Juist in deze tijd is het belangrijk te blijven innoveren. Ik ben blij dat we met deze subsidieregeling innovatieve ondernemers kunnen ondersteunen.”

Subsidie MIT Haalbaarheid

Met de subsidie MIT Haalbaarheid kun je ondersteuning krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek zodat je inzicht krijgt in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen én risico’s van jouw vernieuwende idee, project, dienst of procedé. Je krijgt antwoord op vragen zoals: welke middelen zijn nodig om het project succesvol te kunnen doorvoeren en wat zijn uiteindelijk de slaagkansen? Op basis van het haalbaarheidsonderzoek besluit je uiteindelijk of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van jouw innovatie. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onafhankelijk innovatieadvies, loonkosten van werknemers en eigen uren, apparatuur en materiaal.

Subsidie MIT R&D Samenwerking

Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen voor de toekomst? Als mkb’er uit Groningen kun je samen met andere mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je samen een nieuw product, dienst of procedé dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

Aanvragen en contact

De MIT subsidie voorziet in een behoefte, steeds meer Groningse bedrijven maken er gebruik van. De subsidie is aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).



Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op je subsidieaanvraag naar de website.



MIT Haalbaarheid (open per 20 april 2021): www.snn.nl/MITH2021

MIT R&D Samenwerking (open per 1 juni 2021): www.snn.nl/MITRDS2021

Vragen? Neem contact op met het SNN via telefoonnummer: 050 5224 915 of email: bedrijvenregelingen@snn.nl.

Ingezonden