RIVM adviseert voorzichtig te zijn met het gebruik van voedingssupplementen en thee met sint-janskruid

NEDERLAND – Voedingssupplementen en thee met sint-janskruid kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Het RIVM adviseert consumenten daarom voorzichtig te zijn met het gebruik van dit soort kruidenpreparaten met sint-janskruid en deze niet te gebruiken in combinatie met geneesmiddelen.

Mensen gebruiken kruidenpreparaten met sint-janskruid bijvoorbeeld om beter te kunnen slapen. Het is onbekend hoeveel mensen kruidenpreparaten met sint-janskruid gebruiken.

Sint-janskruid in combinatie met geneesmiddelen

Door sint-janskruid werken sommige geneesmiddelen minder goed. Kruidenpreparaten met sint-janskruid verminderen bijvoorbeeld de werking van chemotherapie of middelen tegen schimmel- of virusinfecties. De werking van bijvoorbeeld antidepressiva of kalmeringsmiddelen kan juist worden versterkt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert consumenten daarom kruidenpreparaten met sint-janskruid niet te combineren met geneesmiddelen.

Risico’s gebruik sint-janskruid zonder geneesmiddelen

Ook buiten een combinatie met geneesmiddelen kan sint-janskruid schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kan de huid verbranden als mensen na het gebruik van sint-janskruid in de zon gaan zitten. Ook kunnen andere klachten zoals duizeligheid, diarree en angst optreden na het gebruik van kruidenpreparaten met sint-janskruid. Wat de effecten zijn van langdurig gebruik van sint-janskruid is niet bekend. Ook is er onvoldoende informatie om te bepalen of het gebruik van sint-janskruid tijdens de zwangerschap veilig is voor het ongeboren kind. Tenslotte is de samenstelling van kruidenpreparaten met sint-janskruid vaak onbekend. Hierdoor is het ook moeilijk te beoordelen wat de effecten van een product zijn.

Bron: RIVM