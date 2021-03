Verdachten steken agent Groningen hadden bij arrestatie messen bij zich

GRONINGEN, FRANKRIJK, OLDAMBT – De twee mannen die er van worden verdacht in Groningen een agent ernstig met een mes te hebben verwond hadden bij hun arrestatie twee messen bij zich.

Het ernstige steekincident vond op woensdag 10 maart plaats aan de Van Houtenstraat in de wijk Helpman in Groningen. Twee agenten werden tijdens een avondklokcontrole door twee mannen met een mes aangevallen. Een van de agenten werd met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Hij verkeerd inmiddels buiten levensgevaar. Mogelijk is een van zijn ogen onherstelbaar beschadigd. Zijn vrouwelijke collega liep een steekwond aan haar been op.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) deed er alles aan om zo snel mogelijk achter de identiteit en verblijfplaats van de verdachten te komen. Er werd volop getipt: vrijdagmiddag waren al ruim 50 tips bij de recherche binnengekomen. Een van de tips leidde naar een woonboot in het Winschoterdiep in de stad. De eigenaar herkende de beide mannen. Hij had hen via Airbnb een deel van de woonboot verhuurd. Er werd forensisch onderzoek op de boot gedaan.

In het onderzoek kwamen de twee verdachten naar voren: een 20-jarige man uit de gemeente Oldambt en een 32-jarige Amerikaans staatsburger zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Ze waren gevlucht in een gehuurde Opel Crossland. De politie wist een van de telefoons van de verdachten te peilen. Het duo werd, mede dankzij de samenwerking tussen het Fugitive Active Search Team (FAST) van Nederland, België en Frankrijk, zaterdag bij een wegblokkade bij de noord Franse plaats Laon, bij Reims, opgepakt. Ze zijn voorgeleid en zitten nog in Frankrijk vast. Het is niet bekend wanneer ze aan Nederland worden uitgeleverd.