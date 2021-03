Vijftien Groninger hubs krijgen nieuwe openbare watertappunten

PROVINCIE GRONINGEN – Waterbedrijf Groningen en de provincie Groningen plaatsen deze maand vijftien nieuwe openbare watertappunten bij verschillende hubs in de provincie. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten en NS. Reizigers en voorbijgangers kunnen er 24 uur per dag en 7 dagen per week hun flesje vullen met vers kraanwater. Binnenkort hebben in totaal 29 van de 34 Groningse hubs een watertappunt. Inmiddels wordt er al veel gebruikgemaakt van de tappunten.

De nieuwe watertappunten worden geplaatst op hubs in de volgende plaatsen: Bedum, Kardinge (Groningen), Reitdiep (Groningen), Grootegast, Hoogkerk, Leens, Loppersum, Marum, Scheemda, Siddeburen, Stadskanaal, Uithuizen, Veendam, Vlagtwedde en Zuidbroek. Door voorzieningen als watertappunten, zoals wifi en deelfietsen zijn hubs een prettige plek om over te stappen van het ene naar en andere vervoermiddel of om er even te wachten. Er zijn op meer dan 50 plekken hubs in Groningen en Drenthe.

Schoon drinkwater

De openbare tappunten zijn in coronatijd gewoon open. Waterbedrijf Groningen controleert de waterkwaliteit geregeld en zorgt dat de tappunten worden schoongemaakt. Voor de hygiëne is het belangrijk dat je bij het water tappen de kraan niet aanraakt en de drukknop alleen aanraakt met schone handen of een stukje schoon papier.

Join the Pipe

De 15 watertappunten worden via organisatie ‘Join the Pipe’ aangeschaft. Daarmee wordt tegelijktijdig een project gefinancierd in de stad Mangochi in het zuiden van Malawi. Door een bijdrage van Join the Pipe kan er een netwerk van 13 kilometer waterleiding worden aangelegd. Ook worden er 20 kiosken gebouwd, waar inwoners voor weinig geld schoon en betrouwbaar drinkwater kunnen kopen. Verder krijgen inwoners hygiënetrainingen over hoe zij veilig met water kunnen omgaan. Hierdoor hebben binnenkort 6.800 inwoners in Mangochi toegang tot goed en betrouwbaar drinkwater.

Bron: Provincie Groningen