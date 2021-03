Invasie van exotisch ongedierte in Nederland

NEDERLAND – Nu al – het voorjaar is koud begonnen – worden ongediertebestrijders overspoeld met aanvragen voor het bestrijden van wespennesten. Het gaat dan steeds om nestjes van de Franse veldwesp. Ondertussen vrezen de bestrijders dit jaar overspoeld te worden met meldingen over het Draaigatje, een mierensoort die hele straten doet inzakken. Daarnaast is ook de Aziatische hoornaar aan een opmars in Nederland bezig.

“Allemaal beestjes die hier niet thuishoren”, zegt Hans van Ruijven van Rulo Ongediertebestrijding in ‘s Gravenzande. “Ze hebben geen natuurlijke vijanden en omdat ze voor veel overlast zorgen, komen mensen automatisch bij ons uit. Als ongediertebestrijders zijn wij zijn de enigen die er iets mee kunnen: bestrijden namelijk.”

Veel meldingen in Limburg

De cijfers van Beestjes Kwijt spreken ook boekdelen. “We zien in Nederland een forse toename in het aantal aanvragen voor bestrijding van deze exoten”, aldus Koen Bloks, online marketeer van het landelijk opererende ongediertebestrijdingsplatform. “We hebben ook platforms in België en Duitsland en daar zien we dezelfde trend”, vertelt Bloks. “Onze vakmannen worden steeds vaker geconfronteerd met exoten als het Mediterrane Draaigatje, de Franse veldwesp en de Aziatische hoornaar. Als we het tot Nederland beperken: hier is het aantal meldingen over het Draaigatje nu al 2 keer zo groot als vorig jaar, in de provincie Limburg zelfs 5 keer zo groot! Dat is veelzeggend.”

Franse veldwesp lastig te bestrijden

“Ik heb de eerste nestjes van de Franse veldwesp al bestreden”, zegt Jerry Egter van het Nijmeegse OBI Property Care Ongediertebestrijding & Inspectie. “Het vervelende aan de Franse veldwesp is dat je er een paar keer voor moet terugkomen, want de beestjes maken zoveel verschillende, kleine nestjes dat je ze nooit in één keer allemaal vindt.” Franse veldwespen zijn niet agressief, maar kunnen wel steken. “En dus jagen ze mensen angst aan”, knikt Egter. “Bestrijden is belangrijk, want doe je het niet, dan heb je volgend jaar weer met nog meer nesten en dus overlast te maken.”

Draaigatjes worden groot probleem

Hans van Ruijven erkent de problematiek rond de Franse veldwesp, maar maakt zich vooral zorgen over het Mediterrane Draaigatje. “Daarvoor sluit ik contracten af, want als je daarmee te maken krijgt als bestrijder, dan blijf je ermee bezig. Je krijgt het nooit 100 procent onder controle. Je móet ze wel bestrijden, want deze mieren maken zo’n grote nesten dat hele straten, pleinen en terrassen verzakken. Ze komen bovendien naar binnen toe. Het zijn echt lastpakken.”

Aziatische hoornaar gevaar voor bijenpopulatie

Peter Traas van het Zeeuwse Traas Ongediertebestrijding is inmiddels gespecialiseerd in de Aziatische hoornaar. “We zijn het enige bedrijf in Nederland dat de Aziatische hoornaar bestrijdt”, vertelt hij. “In 2017 werd onze hulp voor het eerst ingeroepen nadat bij een imker in Dreischor een bijenkast was aangevallen door wat werd beschouwd als ‘een grote wespensoort, maar geen Europese hoornaar’. Onderzoekers van EIS Kenniscentrum Insecten kwamen erachter dat het de Aziatische hoornaar was die het op de bijen had gemunt. Vervolgens werden wij ingeschakeld om het nest te komen bestrijden. Daarvoor moesten we het eerst vinden en dat was nog een hels karwei. Met warmtecamera’s op een drone hebben we het nest uiteindelijk opgespoord en daarna verdelgd.”

Deze zomer meer meldingen

De Aziatische hoornaar gaat vaker voor problemen zorgen, verwacht Traas. “In totaliteit hebben we nu 9 nesten bestreden, waaronder twee in Veenendaal, vorig jaar. Ik verwacht dat we deze zomer meer meldingen zullen krijgen. Probleem is dat deze hoornaar geen natuurlijke vijanden heeft én dat ze bijen aanvallen. Ze gebruiken die bijen als voer voor de larven in het nest.” Dat de Aziatische hoornaar het voorzien heeft op bijen is heel slecht nieuws. De bij is van groot belang voor de mensheid: van onze voedselgewassen is ongeveer 60 procent van de bestuiving door bijen afhankelijk. Daarbij heeft de bij het in Nederland al moeilijk om te overleven, met name door een gebrek aan biodiversiteit en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw en in tuinen.

Ingezonden door beestjeskwijt.nl