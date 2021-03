Nog meer plannen voor appartementen in Pekela

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 17 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LICHT WISSELVALLIG | WEL VRIJ FRIS

Het is ook vandaag best wel redelijk weer, want er zijn regelmatig een paar opklaringen en lokaal valt een bui. De meeste tijd is het dus droog, maar warm is het niet want het wordt net als gisteren een graad of 8. Daarbij staat een matige wind uit noordwest tot noord.

Vanavond en vannacht zijn er meer opklaringen en is het droog, met minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen is er opnieuw een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen, en een enkele bui. Ook morgen wordt het een graad of 7, vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Vrijdag is het mooi weer met veel zon, maar ook een koude noordoostenwind. Zaterdag is er minder wind en zijn er flinke zonnige perioden. Maximum vrijdag en zaterdag rond 6 graden, en minima tussen -1 en -3. Vanaf zondag is er weer kans op een bui en volgende week wordt het ook wat minder koud.