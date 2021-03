Alzheimer Café Oldambt/Westerwolde via de Radio!

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Omdat de Coronacrisis langer duurt dan we in eerste instantie hadden gehoopt, hebben we een alternatief voor het Alzheimercafé bedacht. We hebben de samenwerking opgezocht met de lokale radio en tv.

In december hebben we het eerste Alzheimercafé via de radio gehad. Dit vonden wij een succes! Om die reden hebben we besloten om voorlopig het Alzheimercafé via de radio voort te zetten.



Het eerstvolgende radio Alzheimercafé is op donderdagavond 18 maart en vindt plaats via Radio Westerwolde en RTVGO. Joke Hazenberg is gastvrouw op deze avond. Samen met Ine Eisinga (psycholoog bij zorgcentrum Blanckenborg gaan we het hebben over gedragsproblematiek bij

dementie! Tijdens de uitzending is er voor u de mogelijkheid om in te bellen!



In het kort:

Wanneer: Donderdagavond 18 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni

Tijd: 20.00 -21.00

Hoe? Via Radio Westerwolde, u moet zelf de juiste frequentie zoeken. De volgende frequenties zijn

mogelijk: frequentie 106.5 – 106.6 – 107.0 of 107.3 OF via internet www.westerwoldeactueel.nl



Ook kunt u meeluisteren bij RTVGO via radiozender via FM 105.8 MHz, Ziggo kabel 104.1 MHz. en via Radio DAB+ kanaal 7 OF via de website: https://www.rtvgo.nl/live-radio



Inbellen tijdens de uitzending kan via: 0599 313579



Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Femke Wight van Stichting Welzijn Westerwolde.

Dit kunt u doen door middel van te bellen naar 06-82367596 of een mail te sturen naar f.wight@welzijnwesterwolde.nl.



Laat u ons achteraf weten wat u ervan vond?



De uitzending is ook terug te luisteren. Dit kan op de eerstvolgende dinsdagavond na de uitzending van 22.00 – 23.00 via Radio Westerwolde of

via internet www.westerwoldeactueel.nl of https://www.rtvgo.nl (uitzending gemist).

Ingezonden door Welzijn Westerwolde