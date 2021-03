Bouw Bedrijvencentrum Tinnegieter Stadskanaal symbolisch gestart

STADSKANAAL – Gisteren ging de eerste schep de grond in voor de bouw van 21 units van het Bedrijvencentrum aan de Tinnegieter in Stadskanaal.

Aan de Tinnegieter op het bedrijventerrein Vleddermond in Stadskanaal worden door Nijveen Vastgoed uit Gasselternijveen 21 bedrijfsruimtes met een moderne uitstraling gerealiseerd. De bedrijfsgebouwen krijgen luxe gevels voor veel lichtinval met een loop- en overhead deur. De bedrijfsruimtes hebben een bedrijfsoppervlakte van ca. 178m2, waaronder een verdiepingsvloer van ca. 88m2.

Een bedrijfsgebouw is ca. 6m hoog 6m breed en 15m diep. Alles wordt in houtskelet opgebouwd met een duurzame geïsoleerde damwand eromheen. Hierdoor is de isolatiewaarde, in warmte en geluid, zeer hoog. Dit in combinatie met vloerverwarming door de gehele ruimte heen maakt het een aangename ruimte om in te werken.

De gebouwen zijn zeer divers inzetbaar voor alle MKB’ers die net wat meer ruimte nodig zijn of een gezonde investering in zichzelf willen doen. Met als doelstelling een betrokken VVE zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst met plezier en winst ondernomen kan worden.

Gisteren is de bouw door een handeling van Ido Kooistra en Gerhard Friedrich van Nijveen Vastgoed B.V. symbolisch van start gegaan. Zodra de funderingen in de grond zitten en de betonvloeren zijn gestort worden de bouwdelen van het complex, die in de fabriek in Gasselternijveen worden gefabriceerd, geplaatst. De units worden via Van Beilen Makelaars in Stadskanaal aangeboden. Inmiddels is 60% verkocht.

Foto’s en info: Nijveen Vastgoed B.V.