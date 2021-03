Jaap Kuin voorgedragen als kroonbenoemde burgemeester van Pekela

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 18 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG VEEL BEWOLKING

Er zit voor morgen vrij zonnig weer aan te komen. Maar vandaag is er maar weinig zon en vanochtend kan er soms wat regen of motregen vallen. En vanmiddag kan het iets vaker regenen en het kan een beetje druilerig worden. De temperatuur stijgt langzaam naar 7 of 8 graden en vanochtend staat er weinig wind, vanmiddag komt er een matige noordenwind op gang.

Maar vanavond is het droog en vannacht wordt het helder; daarna is het morgen mooi zonnig weer, met typische stapelwolken. De wind draait ook naar het noordoosten en is morgenmiddag matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Minimum vannacht rond 0, en maximum morgen rond 8 graden.

Het weekend begint ook zonnig, maar in de loop van de zaterdag neemt de bewolking toe en zondag zou een bui kunnen vallen. Zaterdagnacht is er lichte vorst met -1 of -2, overdag wordt het dit weekend 6 tot 8 graden. Pas in de loop van de volgende week krijgen we temperaturen van 10 graden of meer.