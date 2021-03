Lichte daling WW in Groningen

GRONINGEN – In februari nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen licht af. De coronapandemie heeft een dempende werking op de werkgelegenheidsgroei richting het voorjaar. Naar bepaalde zorgberoepen is echter nog onverminderd veel vraag. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Barometer Zorg van UWV.

WW in februari licht gedaald

Eind februari telde Groningen 9.349 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in februari licht af met 51 uitkeringen (-0,6%) ten opzichte van vorige maand. Een (lichte) afname van de WW in februari is gebruikelijk. In de maand februari gaat de stijging van de WW in de wintermaanden over het algemeen over op een daling van de WW in het voorjaar. Dit komt doordat er richting de zomer meer werkgelegenheid ontstaat in bouw, horeca en uitzendsector. Dit jaar heeft de coronacrisis een dempende werking op de banengroei en ligt het aantal WW-uitkeringen tevens hoger dan een jaar geleden (+7,4%).

Personeelstekorten in de zorg

Zorg en Welzijn is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Groningen. Al voor corona waren er grote personeelstekorten in met name diverse zorgberoepen. Voor veel andere sectoren is de spanning op de arbeidsmarkt afgenomen tijdens de coronacrisis. Dit betekent dat werkgevers makkelijker personeel kunnen vinden en werkzoekenden meer concurrentie ervaren bij openstaande vacatures. De arbeidsmarkt voor verschillende zorgberoepen is nog steeds krap, wat betekent dat er personeelstekorten zijn. Zo is er in Groningen veel vraag naar bijvoorbeeld (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch specialisten en verzorgenden IG. Dit blijkt uit de barometer zorg van UWV. In de week van 22 maart is het de ontdekdezorgweek.nl waarin je als werkzoekenden kan kijken of werken in de zorg iets voor jou is.

Naar verwachting zal het aantal banen in de zorg verder toenemen. Dit kan ervoor zorgen dat ook de krapte groter wordt. Door de coronacrisis is de werkdruk in de zorg op dit moment erg hoog, waardoor er een gebrek aan begeleidingscapaciteit is. Dit biedt uitdagingen voor scholingsprojecten en het toetreden van zij-instromers. UWV ondersteunt werkgevers om in de vraag naar personeel te voorzien.

WW in heel Nederland vrij stabiel

Eind februari telde Nederland 286.059 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 288.523 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 2.464 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-0,9%). Bijna overal in Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in februari licht af. Uitzondering hierop zijn Overijssel (+0,7%) en Drenthe (+0,2%). Een jaar eerder telde Nederland 240.158 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 45.901 uitkeringen (+19,1%). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In februari nam de WW (licht) af in Friesland en Groningen. In Drenthe bleef de WW vrijwel gelijk. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind februari in de provincie Friesland 11.192 WW-uitkeringen; 1,2% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind februari 8,0% hoger dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe bleef vrijwel gelijk in februari met een lichte toename van 0,2% naar 8.258. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 6,3%.

